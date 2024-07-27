На Тернопільщині чиновниця міськради брала хабарі сертифікатами відомого парфумерного магазину

Посадовиці та її спільникам вже повідомили про підозру

Чиновниця з Кременця отримувала хабарі у вигляді сертифікатів мережі косметики та парфумерії Brocard та на відпочинок у готелі. Депутатка міської ради спільно із заступником голови Кременця, старостою однієї з громад та директора комунального підприємства організували злочинну схему на оренді комунального майна. Жінка за гроші та подарункові сертифікати обіцяла бізнесмену допомогти виграти в тендерах. Посадовиці та її спільникам вже повідомили про підозру. Про це інформує Zaxid.net.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з слідчими районного відділу поліції Тернопільщини встановили, що 39-річна депутатка Кременецької міської ради організувала корупційну схему. В поліції не розголошують її ім’я, однак «Тернополяни» повідомили, що йдеться про заступницю голови Кременецької РВА, яка водночас є і обраницею від міськради. Наразі цю посаду обіймає Алла Злочевська. Чиновниця систематично вимагала з підприємців гроші та цінні подарунки. За це обіцяла не перешкоджати бізнесу та допомогти вигравати у тендерах, які проводили в Кременецькому районі. До злочинної схеми жінка залучила першого заступника міського голови Кременця, старосту одного із сіл, що входять в Кременецьку громаду та директора комунального підприємства.

Поліцейські задокументували кілька фактів вимагання хабарів цієї групи. «Зокрема, спільники за винагороду у 5 тис. доларів обіцяли підприємцю з Кременця посприяти у перемозі в тендері на оренду комунального майна. Бізнесмен планував орендувати частину нежитлового приміщення, загальна площа якого складала майже 3000 м2. Учасники злочинної групи запевнили бізнесмена, що гроші нібито будуть направлені до бюджету міста для його розвитку», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Після того як підприємець надав ці гроші, то члени угруповання почали вимагати в нього нові хабарі за безперешкодного ведення бізнесу. Серед іншого, кременчанин надав зловмисникам сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок в готельному комплексі та 160 тис. грн. За це чиновниця мала домовитися, щоб вартість ремонту в орендованому приміщенні, який він провів за власні гроші, зарахували в рахунок орендної плати.

Останній раз бізнесмен приніс депутатці хабар у вигляді подарункового сертифікату в Brocard на суму 25 тис. грн, повідомили в прокуратурі Тернопільщини. Під час отримання неправомірної вигоди жінку в її кабінеті 23 липня затримали поліцейські.

Правоохоронці повідомили про підозру чиновниці за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Також трьом її спільникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Організаторці схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн та винесено ухвалу про відсторонення її від займаної посади на час досудового розслідування. Для інших учасників злочинної групи вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вимагання грошових коштів із місцевих підприємців.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що нардеп Микола Задорожній підозрюється у хабарництві.

Правоохоронці з'ясували, що парламентарій міг вимагати від голови сільської ради Сумської області хабара за те, щоб «безперешкодно» провести тендер щодо ремонту водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Його відкат мав скласти 10% від загальної суми – 3,4 млн грн.

Того ж дня Задорожнього було виключено із партії «Слуга народу».