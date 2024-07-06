Між Угорщиною і Німеччиною виник конфлікт через зустріч Орбана з Путіним – Bloomberg

Шольц розкритикував Орбана через його поїздку до Москви

Угорщина скасувала візит міністерки закордонних справ Німеччини

Після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його поїздку до Москви, Будапешт раптово скасував візит міністерки закордонних справ Німеччини. Про це пише Bloomberg.

Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у п’ятницю в рамках так званої «мирної місії», щоб оцінити шанси на припинення війни Росії проти України, що викликало засудження з боку Шольца та інших лідерів Європейського Союзу, які заявили, що Орбан не мав мандату представляти ЄС.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, однак уряд Угорщини, на подив німецької сторони, неочікувано скасував зустріч у п'ятницю ввечері, повідомило джерело видання в Берліні.

За словами джерела, у світлі позаштатної поїздки Орбана до Росії серйозна та чесна дискусія між двома міністрами закордонних справ була б дуже важливою.

Раніше Шольц сказав журналістам, що Орбан не повідомляв його заздалегідь про свої плани поїздки.

«У питаннях зовнішньої політики Європейську раду представляє Шарль Мішель, а не Угорщина», – сказав Шольц, додавши, що Європейський союз підтримує Україну, засуджує вторгнення Росії та переконаний, що війна не має закінчитися перемогою Москви.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На пресконференції з російським диктатором угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Як повідомлялося, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країна, яка головує в Євросоюзі, не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені ЄС. Так глава прокоментував у соцмережі Х повідомлення про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Москву.