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В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
фото з відкритих джерел

Водночас Лазуткін сказав, що ситуація зі зниженням мобілізаційного віку залежить від подій на фронті

Наразі гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю nv.ua.

«Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає», – йдеться у заяві.

Водночас Лазуткін додав, що ситуація зі зниженням мобілізаційного віку може змінитися, залежно від подій на фронті.

«Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності», – сказав речник.

Нагадаємо, що поки що Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+».

До слова, громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Також уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

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Теги: Міноборони вік українці військовозобов'язаний Україна мобілізація

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