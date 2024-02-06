Як отримати грошову допомогу на поховання за кордоном: роз’яснення ПФУ

Виплата не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Мінімальний розмір допомоги станом на зараз складає 15 115 грн

Пенсійний фонд забезпечує громадян грошовою допомогою на поховання, навіть якщо пенсіонер помер за кордоном. Про це розповіла пресслужба ПФУ у Донецькій області.

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Повідомляється, що держава виплачує кошти на поховання навіть якщо пенсіонер помер за кордоном, наприклад у Польщі. Пресслужба ПФУ пояснила, що оформити допомогу на поховання можна у будь-який момент після того, як пенсіонер пішов з життя – для цього варто звернутись в один із сервісних центрів установи.

Якщо пенсіонер помер у Польщі, то його родині, якщо вона теж перебуває на території цієї країни, допоможуть у компетентних установах соціального страхування цієї країни. «Це передбачено відповідною угодою між Україною та Польщею щодо соцзабезпечення від 18 травня 2012 року», – йдеться у повідомленні.

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Про яку суму йдеться?

Розмір допомоги на поховання пенсіонера залежить від того, яку саме пенсію він отримував. Наприклад, якщо пенсійні виплати нараховувалися за законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», розмір державної допомоги становитиме три місячні пенсії.

У ПФУ наголосили, що виплата не може бути меншою за п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 2024 рік розмір прожиткового мінімум становити 3 023 грн, тобто держава в рамках допомоги на поховання пенсіонера виплатить 15 115 грн.

До слова, середня пенсія українців на початок року становить 5385,25 грн. За минулий рік вона зросла на 16,5%. Найвищі пенсії зафіксовано в Києві, а найнижчі – на Тернопільщині.

Нагадаємо, понад 50% українських пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тис. грн.