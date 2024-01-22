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Наради з українським бізнесом, використання активів РФ – головне зі звернення Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
Наради з українським бізнесом, використання активів РФ – головне зі звернення Зеленського
Очільник держави розповів про продуктивну зустріч із польським прем'єром
фото: сайт Офісу Президента

Президент зазначив, що саме завдяки українській єдності – держава вистояла та захищається від агресії Росії

У традиційному вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський розповів деталі візиту польського прем'єра до України, а також підбив підсумки нарад.

Президент наголосив, що з прем’єр-міністром Туском було обговорено новий оборонний пакет від Польщі. Для посилення українських позицій також обговорювалося спільне виробництво зброї.

«Детально говорили про політичну взаємодію. Про те, що всі проблеми між Україною та Польщею можемо подолати між нами – на рівні наших держав. Упевнений, що й критичні ситуації на кордоні – блокування, – які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо подолати, можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій», – зауважив президент.

Володимир Зеленський подякував Польщі за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні і анонсував початок роботи над двосторонньою безпековою угодою. 

«Детально обговорили наш рух у Євросоюз, наші очікування від саміту НАТО цього року. Польща може допомогти. І, до речі, дуже важливо, що досвід Польщі та Прем’єр-міністра Туска особисто – досвід у відносинах із європейськими інституціями – може значно посилити наші дії, наші рішення», – наголосив президент.

Очільник держави також розповів про наради, які були проведені сьогодні.

Перша нарада стосувалася подальшої роботи з партнерами на цей місяць. Зеленський анонсував підготовку необхідних документів та організацію переговорів, щоб Україна була на світовому порядку денному.

Під час другої наради обговорювалося питання російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях. Президент наголосив, що вони мають бути використані для захисту від російської агресії. 

Третя нарада була спрямована на діалог із бізнесом: «Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО», – зауважив президент.

Володимир Зеленський ще раз привітав українців зі святом та подякував всім, хто разом з Україною та в Україні.

Нагадуємо, Польща приєдналася до гарантій безпеки для України.

Стало відомо, про що домовилися прем'єри України та Польщі.

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Теги: блокування Місяць президент Україна Володимир Зеленський держава бізнес Польща

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