Індексація пенсій: коли і наскільки зростуть виплати

Відповідно до базового плану, перерахунок пенсій в Україні має відбутися з 1 березня 2024 року

Остаточний розмір індексації пенсій буде відомий ближче до кінця лютого. Попередньо, вона буде на рівні 13%. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак під час пресконференції в «Укрінформі», присвяченій підсумкам роботи Мінсоцполітики у 2023 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Індексація пенсій планується. Проте 13% – це попередня цифра, яку ми рахували в серпні, подаючи проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік. Остаточний розмір індексації буде порахований, коли надійдуть показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік, що відбудеться у другій половині лютого. Тоді ми побачимо точні дані, щоб розрахувати відсоток індексації», – пояснила посадовиця.

Відповідно до базового плану, перерахунок пенсій в Україні має відбутися з 1 березня 2024 року. А з 1 квітня планується перегляд розміру виплат для пенсіонерів, які працюють.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Торік із 1 липня ми ще проіндексували пенсії для державних і місцевих службовців. Цього року також плануємо це зробити, але, звичайно, все це буде залежати від динаміки надходження ЄСВ – чи будемо ми виправдовувати ті планові показники, які нам довело Міністерство фінансів», – зазначила Марчак.

Вона також запевнила, що у 2024 році будуть збережені і так звані «вікові доплати» пенсіонерам.

«Що стосується додаткових виплат пенсіонерам за досягненням ними 70, 75 та 80 років, вони продовжують здійснюватися. Так само як і «дотяжки» до мінімуму. На додаток, у цьому році ми плануємо проіндексувати цю мінімальну гарантію», – зауважила заступниця міністра соціальної політики.

Нагадаємо, що крім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати. Зокрема, це компенсаційна доплата, надбавка за дітей та донорство. Ба більше, деякі пенсіонери мають право отримати одразу 10 пенсій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис грн, зменшилася з 39% до 30% за минулий рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис грн: з 23% до 21%. В той самий час зросла кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис грн.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.