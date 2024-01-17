В яких областях пенсіонери отримують найнижчі виплати, а в яких – найвищі: інфографіка

Середня пенсія українців на початок року становить 5385,25 грн

Найвищі пенсії зафіксовано в Києві, а найнижчі – на Тернопільщині. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

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Зокрема, пенсіонери в столиці отримують в середньому 7248 грн, а на Тернопільщині – 4070 грн. Станом на початок 2024 року середня пенсія в нашій країні становить 5385,25 грн. За минулий рік вона зросла на 16,5%. Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні.

Більше 8 млн пенсіонерів наразі отримують виплати через банк. 90% з них довірили свої пенсії державним банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився «Райффайзен Банк» із часткою у 3,7%, а на решту українських банків припадає загалом 6,3% пенсіонерів.

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До слова, частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3 тис грн, зменшилася з 39% до 30% за минулий рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3 до 4 тис грн: з 23% до 21%. В той самий час зросла кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4 тис грн.

Як відомо, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.