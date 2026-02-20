Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо

«Мотор-Банк» та «ПІН Банк» потрапили у перелік неплатоспроможних

Національний банк України ухвалив рішення про визнання неплатоспроможними двох фінансових установ, які раніше належали пособникам агресора та були націоналізовані. Йдеться про АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank). Причиною ліквідації став критичний брак капіталу та нездатність установ оздоровити свій фінансовий стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Виведення банків з ринку стало логічним завершенням їхньої тривалої «проблемності», яку НБУ констатував ще у грудні 2025 року. Обидві установи мали регулятивний капітал значно менший за встановлену норму у 200 млн грн, зокрема «Мотор-Банк» мав 173 млн грн, а «ПІН Банк» всього 73 млн грн.

Замість фінансового оздоровлення, банки продовжували здійснювати ризикові операції, що лише погіршувало ситуацію. Оскільки частка кожної установи на ринку становить лише 0,01%, їхнє закриття не вплине на стабільність банківського сектору України.

Цей банк став власністю держави після конфіскації акцій у експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, підозрюваного у державній зраді. Установа базувалася в Запоріжжі, проте за роки війни так і не змогла знайти стабільну модель розвитку під державним управлінням.

Історія «Першого інвестиційного банку» ще більш показова. Раніше він належав президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру. У 2023 році ВАКС конфіскував 88,9% акцій банку. У січні 2025 року управління банком перейшло до Мінвідновлення, проте лише 11 відділень та слабка капіталізація не дозволили установі вижити в конкурентному середовищі.

Попри неплатоспроможність установ, громадяни не втратять свої заощадження.

Згідно з чинним законодавством на час воєнного стану, Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) відшкодує вкладникам повний розмір їхніх депозитів разом із нарахованими відсотками.

Нагадаємо, у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у 908,3 млн грн.