Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
фото: НБУ

«Мотор-Банк» та «ПІН Банк» потрапили у перелік неплатоспроможних

Національний банк України ухвалив рішення про визнання неплатоспроможними двох фінансових установ, які раніше належали пособникам агресора та були націоналізовані. Йдеться про АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший інвестиційний банк» (PINbank). Причиною ліквідації став критичний брак капіталу та нездатність установ оздоровити свій фінансовий стан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Виведення банків з ринку стало логічним завершенням їхньої тривалої «проблемності», яку НБУ констатував ще у грудні 2025 року. Обидві установи мали регулятивний капітал значно менший за встановлену норму у 200 млн грн, зокрема «Мотор-Банк» мав 173 млн грн, а «ПІН Банк» всього 73 млн грн.

Замість фінансового оздоровлення, банки продовжували здійснювати ризикові операції, що лише погіршувало ситуацію. Оскільки частка кожної установи на ринку становить лише 0,01%, їхнє закриття не вплине на стабільність банківського сектору України.

Цей банк став власністю держави після конфіскації акцій у експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, підозрюваного у державній зраді. Установа базувалася в Запоріжжі, проте за роки війни так і не змогла знайти стабільну модель розвитку під державним управлінням.

Історія «Першого інвестиційного банку» ще більш показова. Раніше він належав президенту московського ЦСКА Євгенію Гінеру. У 2023 році ВАКС конфіскував 88,9% акцій банку. У січні 2025 року управління банком перейшло до Мінвідновлення, проте лише 11 відділень та слабка капіталізація не дозволили установі вижити в конкурентному середовищі.

Попри неплатоспроможність установ, громадяни не втратять свої заощадження.

Згідно з чинним законодавством на час воєнного стану, Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) відшкодує вкладникам повний розмір їхніх депозитів разом із нарахованими відсотками.

Як відомо, правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Мотор-Банку до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у 908,3 млн грн.

Читайте також:

Теги: банк Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монетарна трансмісія в Україні залишається хронічно слабкою
Як облікова ставка НБУ стримує економічне зростання
30 сiчня, 18:30
Росіяни масово виводять кошти з банків: розвідка назвала причину
Росіяни масово виводять кошти з банків: розвідка назвала причину
27 сiчня, 13:54
Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом
Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
3 лютого, 16:00
СБУ затримала ворожого агента, який «зливав» персональні дані воїнів Сил оборони
Працівник банку передавав росіянам персональні дані воїнів Сил оборони: що йому загрожує (фото)
9 лютого, 11:29
У 2025 році українці ще активніше користувалися безготівковими розрахунками
В Україні зріс середній чек при оплаті карткою – дані НБУ
17 лютого, 05:48
За скоєне банківській працівниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
21 сiчня, 13:36

Бізнес

Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua