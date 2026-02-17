Головна Світ Економіка
Ціни на золото просіли: що сталося

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ціни на золото просіли: що сталося
Ціни на золото впали через свята в Китаї
фото: Reuters

Золото подешевшало через святкові вихідні в Азії та зміцнення долара США

У вівторок, 17 лютого, ціни на золото опустилися до найнижчого рівня більш ніж за тиждень. Однією з головних причин стали святкові вихідні в Китаї та інших країнах Азії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 1,5% – до 4 918,65 долара за унцію. На початку торгів падіння перевищувало 2%. Ф’ючерси на золото у США з поставкою у квітні також подешевшали – на 2,2%, до 4 937 доларів за унцію.

Аналітики пояснюють ситуацію просто: через свята на ринку стало менше покупців. «Низька ліквідність у зв'язку зі святами в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, але, очевидно, і в США, означає, що на ринку просто не було попиту», – зазначили експерти.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї залишаються закритими через Місячний Новий рік. Крім того, 16 лютого у США відзначали День президентів, тому американські біржі також не працювали.

Додатково на ціни вплинуло зміцнення долара. Індекс долара США зріс на 0,2% щодо кошика валют, через що золото стало дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Раніше світові ринки дорогоцінних металів уже пережили різкий обвал після стрімкого зростання цін. Золото тоді втратило понад 10%, а срібло показало рекордне внутрішньоденне падіння, що стало одним із наймасштабніших коливань на ринку металів за останні десятиліття. Аналітики пов’язували це з фіксацією прибутків інвесторами та високою волатильністю на глобальних ринках.

