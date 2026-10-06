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Долар перетнув позначку 45 грн. Курс валют на 6 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Долар перетнув позначку 45 грн. Курс валют на 6 жовтня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 6 жовтня 2026 року. Порівняно з 5 жовтня, долар та британський фунт подорожчали, тоді як євро, польський злотий і швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 євро – 50,48 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 6 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,0564  ↑ 50,4830 59,5929 11,5256 54,2071
Ощадбанк Ощадбанк
 45,15 / 45,15 50,40 / 50,65 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,75 / 45,24 50,19 / 51,02 59,14 / 59,88 11,45 / 11,64 -
ПУМБ ПУМБ
 44,80 / 45,40 50,40 / 51,10 58,80 / 60,20 11,35 / 11,85 -
monobank monobank
 44,83 / 45,23 50,17 / 50,87 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,80 / 45,25 49,90 / 50,85 57,10 / 60,70 10,80 / 11,80 51,50 / 55,20
OTP Bank OTP Bank
 44,60 / 45,20 50,00 / 50,90 - - 53,75 / 55,10
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,85 / 45,24 50,15 / 50,99 58,50 / 60,35 - 53,60 / 60,30
* курс валют станом на 09:24 6 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, тоді як євро та польський злотий подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют ціни гривня НБУ Нацбанк

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