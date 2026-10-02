Долар подорожчав. Курс валют на 2 жовтня 2026 року
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 2 жовтня 2026 року. Порівняно з 1 жовтня, долар подорожчав, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83, євро – 50,69 грн, польського злотого – 11,59 грн.
Курс валют станом на 2 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8333 ↑
|50,6975 ↓
|59,3817 ↑
|11,5933 ↓
|53,6771 ↑
|
Ощадбанк
|44,75 / 45,15
|50,60 / 51,20
|58,20 / 60,20
|11,10 / 11,85
|53 / 54,60
|
Приватбанк
|44,7 / 45,24
|50,29 / 51,02
|59,04 / 59,88
|11,49 / 11,76
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,60 / 51,30
|58,70 / 60,10
|11,45 / 11,75
|-
|
monobank
|44,80 / 45,20
|50,31 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,79 / 45,19
|50,60 / 51,19
|57,20 / 60,70
|11 / 12
|51,20 / 54,70
|
OTP Bank
|44,83 / 45,12
|50,22 / 51,15
|59,02 / 60,13
|11,49 / 11,68
|53,72 / 54,66
|
Укрсиббанк
|44,45 / 45,05
|50,35 / 51,25
|58,10 / 60,30
|-
|52,35 / 54,35
За тиждень євро подорожчав, а долар США, злотий, швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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