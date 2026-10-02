Долар подорожчав. Курс валют на 2 жовтня 2026 року

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 2 жовтня 2026 року. Порівняно з 1 жовтня, долар подорожчав, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83, євро – 50,69 грн, польського злотого – 11,59 грн.

Курс валют станом на 2 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8333 ↑ 50,6975 ↓ 59,3817 ↑ 11,5933 ↓ 53,6771 ↑ Ощадбанк 44,75 / 45,15 50,60 / 51,20 58,20 / 60,20 11,10 / 11,85 53 / 54,60 Приватбанк 44,7 / 45,24 50,29 / 51,02 59,04 / 59,88 11,49 / 11,76 - ПУМБ 44,70 / 45,30 50,60 / 51,30 58,70 / 60,10 11,45 / 11,75 - monobank 44,80 / 45,20 50,31 / 51,01 - - - Райффайзен 44,79 / 45,19 50,60 / 51,19 57,20 / 60,70 11 / 12 51,20 / 54,70 OTP Bank 44,83 / 45,12 50,22 / 51,15 59,02 / 60,13 11,49 / 11,68 53,72 / 54,66 Укрсиббанк 44,45 / 45,05 50,35 / 51,25 58,10 / 60,30 - 52,35 / 54,35

* курс валют станом на 09:29 2 жовтня 2026 року

За тиждень євро подорожчав, а долар США, злотий, швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.