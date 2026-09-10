Коли в Україні зʼявляться нові iPhone: названо дату продажу

Нові флагмани Apple вже готуються до виходу на український ринок

Нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max мають надійти у продаж в Україні наприкінці вересня

Продаж нових iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max в Україні запланований на 25 вересня. Про це «Главкому» повідомили у пресслужбі мережі електроніки «Фокстрот».

Очікується, що українські покупці зможуть придбати нові моделі Apple вже наприкінці вересня. Передзамовлення на смартфони прийматимуть після оголошення офіційних цін.

Водночас окремо залишається питання виходу на український ринок iPhone Duo. Офіційної інформації про дату старту продажів цієї моделі в Україні наразі немає.

Попередньо iPhone Duo може зʼявитися у продажу наприкінці жовтня – у листопаді цього року.

Нагадаємо, 9 вересня, Apple представила нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Флагманські смартфони отримали чотири варіанти кольору: глибокий чорний, оновлений сріблястий, блакитний Glacier та бордовий. Компанія також заявила про найдовший час автономної роботи в історії iPhone.

Нові моделі працюють на чипі A20 Pro, створеному за двонанометровим техпроцесом. Шестиядерний процесор має два продуктивні ядра та чотири енергоефективні. За даними Apple, продуктивні ядра стали на 20% швидшими. Графічний процесор отримав семиядерну архітектуру, а його продуктивність зросла на 40%.

Також Apple оновила систему охолодження смартфонів. Площа випарної камери в новому поколінні зросла втричі порівняно з iPhone 17 Pro. Оновили й дротову зарядку: батарею можна зарядити до 50% за 15 хвилин, а пʼять хвилин підключення до мережі, за даними компанії, забезпечують до шести годин перегляду відео.

Ще одним важливим оновленням стала основна 48-мегапіксельна камера Fusion. Вона вперше в історії iPhone отримала змінну діафрагму, система якої складається із шести лазерних лез. Крім того, Apple додала конфігурацію з накопичувачем на 2 ТБ.