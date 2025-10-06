Головна Країна Суспільство
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Максим Бурич
Свята 6 жовтня: Що відзначають християни, історичні події та народні прикмети

6 жовтня в Україні розпочинається відзначення кліматичного тижня. У світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання (Всесвітній день Хабітат) та Міжнародний день лікаря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 жовтня.

Свята в Україні

Український кліматичний тиждень

З 6 по 12 жовтня 2025 року в Україні вперше відбудеться Український кліматичний тиждень – суспільна ініціатива з метою об’єднати зусилля громад, організацій та активістів задля підвищення обізнаності про кліматичну кризу, її наслідки та шляхи подолання. Ідея – не лише подія, а старт нової традиції: надалі Український кліматичний тиждень планують проводити щороку у другий тиждень жовтня.

Ця ініціатива покликана стати майданчиком для діалогу, навчання, практичних акцій та колективної мобілізації. У різних куточках країни відбуватимуться заходи: від лекцій і дискусій до толок, екоквестів, публічних акцій та інформаційних кампаній.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день охорони місць проживання (Всесвітній день Хабітат)

Цей день, встановлений ООН, має на меті підвищити обізнаність про важливість збереження місць проживання диких тварин та рослин на всій планеті. Це свято підкреслює необхідність захисту природного середовища від руйнування та забруднення, викликаних людською діяльністю, що є ключовим для підтримки біорізноманіття.

Міжнародний день лікаря

Це свято, яке традиційно відзначається у перший понеділок жовтня, присвячене визнанню неоціненного внеску медичних працівників у життя суспільства. В умовах сучасних викликів, зокрема в Україні під час повномасштабної війни, робота лікарів є надзвичайно важливою і пов'язана з постійним ризиком та самовідданістю.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Фоми

6 жовтня православна церква вшановує пам'ять одного з 12 апостолів Ісуса Христа – святого Фоми. Він відомий насамперед через епізод у Євангелії, коли він засумнівався у воскресінні Христа, поки сам не побачив Його ран. Звідси походить вираз «Хома невіруючий».

Згідно з переказами, після зішестя Святого Духа апостол Фома проповідував Євангеліє у багатьох країнах, включаючи Персію, Парфію та Індію, де навернув до християнства багатьох людей, включаючи дружину і сина місцевого царя. За свою проповідницьку діяльність він був ув'язнений та прийняв мученицьку смерть — був проколотий списами. Апостол Фома є покровителем архітекторів, будівельників та людей, які працюють із землею.

Народні вірування та прикмети

Народні традиції та прикмети цього дня пов'язані з прогнозуванням погоди та підготовкою до зими:

  • Якщо цього дня немає вітру, то зима буде холодною.
  • Якщо стоїть ясна погода, найближчим часом суттєвих змін погоди не очікується.
  • Багато жолудів на дубі – зима буде теплою.
  • Якщо перший сніг випав цього дня, то літо наступного року буде врожайним.

Історичні події

  • 1553 рік – за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина – Шехзаде Мустафу;
  • 1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;
  • 1648 рік – війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;
  • 1701 рік – Києво-Могилянській колегії надають статус академії;
  • 1829 рік – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз «Ракета», збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;
  • 1848 рік – у Відні розпочинається народне повстання, яке вилилось у революцію 1848-1849 рр;
  • 1917 рік – відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта»;
  • 1927 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;
  • 1948 рік – в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви;
  • 1973 рік – атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;
  • 1975 рік – київське «Динамо» виграє Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Іменини

День ангела святкують: Іван, Макар, Фома.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

