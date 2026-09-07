В Україні стрімко зростають ціни на тепличні огірки

Скорочення пропозиції призвело до зростання цін на огірки

Українські виробники тепличних огірків підвищили відпускні ціни на свою продукцію через високий попит та скорочення пропозиції на внутрішньому ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Наразі тепличні комбінати продають огірки за ціною від 30 до 55 грн/кг ($0,67-1,23/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання зумовлене зменшенням поставок огірків відкритого ґрунту з місцевих господарств, а також тим, що не всі комбінати розпочали збирання врожаю другого обороту.

На сьогодні тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року, і ринок очікує можливого подальшого зростання цін.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль.



Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.