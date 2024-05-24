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Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію – міністр Галущенко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію – міністр Галущенко
Чинні тарифи на електроенергію для населення не покривають собівартості її виробництва
фото з відкритих джерел

Найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії

Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо розмірів нових тарифів на електроенергію для побутових споживачів вже до кінця травня. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, відповідаючи на запитання депутатів під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», – сказав міністр.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», – зазначив Галущенко.

Він додав, що наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для енергоринку.

«Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями та з погляду збалансування всього енергоринку», – сказав міністр.

Він пояснив, що чинні тарифи на електроенергію для населення не покривають собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною і тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань (ПСО). 

Чинний тариф на електроенергію, який вже не відповідає вимогам часу складає 2,64 грн за кВт-год. Наразі обговорюється його підвищення в діапазоні 3,5-5 грн за кВт-год, втім, лунали ідеї підняття навіть до 6 грн, цифри – найбільш наближеної до ринкової.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

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Теги: електроенергія тарифи

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