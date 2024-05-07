У Польщі на 30% дорожчає електроенергія, і на 15% – газ

Міністерство клімату Польщі: газ та електрика подорожчають на 15% та 29%

Рахунки за електроенергію та газ для більшості споживачів у Польщі суттєво зростуть у другій половині 2024 року. Про це пише money.pl.

Жителям Польщі слід приготуватися до різкого стрибка цін на газ та електрику, який, ймовірно, відбудеться у липні 2024 року, попередили у Міністерстві клімату та довкілля Польщі. У відомстві уточнили, що газ подорожчає на 15%, а електроенергія на 29%.

Запропоновані Мінкліматом Польщі рішення зобов’язують окремі енергетичні компанії подати заявку на новий тариф і встановити максимальну ціну на рівні тарифу компанії. Крім того, передбачається відмова від збереження тарифів на розподіл замороженого газового палива з 1 липня 2024 року.

«Як наслідок, сума рахунків за газ для споживачів зросте в період з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2024 року порівняно з ціною, сплаченою в першому півріччі 2024 року приблизно на 15%», пише money.pl

Представники міністерства вже повідомили Єврокомісії про свої побоювання про збільшення обсягів «енергетичної бідності». У відомстві також попередили, що зростання цін може виявитися вищим за зазначені значення у випадку, якщо постачальники не підуть назустріч і не погодяться знизити тарифи або ввести пільгові програми.

«Щоб зменшити гостроту підвищення, уряд пропонує кілька рішень. Зокрема у проекті закону, який уряд має обговорити сьогодні, Мінклімату пропонує, серед іншого, зниження тарифів і підтримку найбільш соціально незахищених домогосподарств енергетичними субсидіями у формі ваучера», – йдеться у публікації.

Уряд зобов’язує енергокомпанії подавати заявки на зміну тарифу на торгівлю електроенергією з продовженням терміну дії до 31 грудня 2025 року замість чинного тарифу на період з 1 січня по 31 грудня 2024 року.

Підсумовуючи, у міністерстві констатували, що за відсутності заходів для стабілізації ситуації різко зросте кількість громадян та домогосподарств, які не зможуть сплачувати рахунки. Зараз, за ​​оцінками відомства, 11% домогосподарств важко дозволити собі газ, ще 3% перебувають у групі ризику.

Раніше стало відомо, що польський суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт втік до Білорусі та попросив у Лукашенка статусу політичного біженця. Про це повідомляє білоруське інформагентство «Белта».

«Через незгоду з політикою і діями влади вимушено залишив рідну країну і наразі перебуваю в Білорусі. Піддавався переслідуванням і погрозам за самостійну політичну позицію. Я заявляю про свій протест владі Польщі, яка під впливом США і Великобританії веде країну до війни», – прокоментував суддя свій вчинок.

За словами Шмідта, народ Польщі нібито виступає за мир і добросусідські відносини з Білоруссю і Росією. Він також додав, що саме з цієї причини перебуває в Мінську і готовий «розповісти правду».