У військових висока зарплата? Пост відомого фінансиста спровокував вибух у мережі

У коментарях до посту можна побачити шквал критики від українців, які не згодні з Дмитром Басовим

Генеральний директор Portmone Дмитро Басов нарвався на гнівні коментарі українців через свій пост у Facebook. У дописі фінансист заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат».

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Гендиректор Portmone взявся пояснювати, чому він вважає, що 30 тисяч гривень – це велика зарплата для військових.

Так, за словами Дмитра Басова:

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Зарплата військового і так становила приблизно 12-17 тисяч гривень без надбавок

«Зарплата військового і так приблизно 12-17 тис. без надбавок. Яка середня зарплата у 2021 році в Україні? Значно менше ніж 15 тис. Тож, базовий рівень вже був більш-менш адекватний. Звісно, є незручність у вигляді неможливості демобілізуватися, необхідність чергувати вночі, жити в казармі тощо. З іншого боку, є й майже 100% забезпечення усім необхідним, теоретично можна взагалі нічого не витрачати», – переконаний фінансист.

Сумарна виплата військовим у тилу після додаткових 30 тисяч складає 40-50 тисяч у залежності від посади та звання

«Якщо раніше зарплата солдата і підполковника відрізнялася десь у 2-3 рази (10 тис. проти 20 тис.), то зараз приблизно на 20% (40 тис. проти 50 тис.). Чи є це адекватною оцінкою внеску? Повністю не згоден», – вважає гендиректор Portmone.

Від такої різкої зміни зарплати «зриває дах»

«До війни більшість теперішніх мобілізованих та військових не отримували зарплату вище 15 тис. грн (виключення будуть, але їх менше ніж 10%), а тут на них звалилася сума 40 тис. мінімум. Це майже втричі вище, ніж було. Уявіть, що вам підняли дохід втричі. Просто помножте свою зарплату на три й посмакуйте це відчуття. Від такої різкої зміни зарплати зриває дах.

Що люди роблять з неочікувано шаленими грошима? Однозначно збільшують витрати. Я знаю купу людей, які купують смартфони, ноутбуки, машини, які б навіть не думали купувати до цього підвищення. Багато людей просто прогулюють гроші, бухають, або ж просто купують незвично дорогі продукти. Дуже мало людей інвестують ці гроші або системно відкладають на майбутнє», – пояснив свою позицію Басов.

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Потім зниження зарплати до попереднього рівня розчарує військових

«Період звикання до високої зарплати – від 3-х до 6 місяців максимум, потім вона стає «звичайною». Зниження її до попереднього рівня викликає глибоке розчарування і відчуття несправедливості типу «за що ви зі мною так». Якщо період екстрадоходу триває рік (як зараз), то похмілля буде гірким і гнітючим», – написав він.

Більшість людей після демобілізації не знайдуть роботу навіть на половину поточних сум

«Чому я так вважаю? Бо 20 тис. станом на сьогодні – це зарплата значно вище середньої. З огляду на безробіття – вакансій навіть на 15 тис. треба буде ще пошукати. А за очікувані 40 тис. треба буде не лише робити в складних умовах «все і навіть більше», а ще вибороти цю посаду серед професіоналів», – впевнений фінансист.

Люди, які отримують 40 тисяч у цивільному житті, – це професіонали

«Люди за 40 тис. в цивільному житті – це професіонали, які вирішують неформалізовані завдання, мають ненормований робочий день, ніколи не скажуть, «18:01, приходьте завтра». І вони не лише готові працювати, а ще мають досвід та вміють досягати результатів.

Я бачу багато військових зараз, які й близько не збігаються з таким профілем проактивного, вмотивованого співробітника. Хоча б тому, що людина із зарплатою 40 тис. не буде цілодобово грати в смартфон або дивитись Ютуб, або ж тижнями просиджувати штани з радістю, що ніякою роботою не навантажили», – додав Басов.

Дмитро Басов резюмував свою позицію. Він запевняє, що економіка не розрахована на таку ситуацію по зарплатах в країні, бо «700 тис – 1 млн високооплачуваних спеціалістів, що раптово з'явилися, розхитують структуру ринку».

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Крім того, фінансист зазначив, що інфляція в Україні є неминучою. «Грошовий дощ не припиняється. Найгіршим рішенням може бути довести інфляцію до рівня, коли 40 тис. стануть мінімальною зарплатою на ринку», – написав він.

У коментарях до посту можна побачити шквал критики від українців, які не згодні з Дмитром Басовим.

З іншого боку, деякі користувачі пишуть, що підтримують позицію фінансиста.

Нагадаємо, нещодавно пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.