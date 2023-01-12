У військових висока зарплата? Пост відомого фінансиста спровокував вибух у мережі
У коментарях до посту можна побачити шквал критики від українців, які не згодні з Дмитром Басовим
Генеральний директор Portmone Дмитро Басов нарвався на гнівні коментарі українців через свій пост у Facebook. У дописі фінансист заявив, що рішення стосовно зарплати військовим у тилу у розмірі 30 тис. грн «приймалося емоційно, без якогось обґрунтування цифр та очікуваних горизонтів виплат».
Гендиректор Portmone взявся пояснювати, чому він вважає, що 30 тисяч гривень – це велика зарплата для військових.
Так, за словами Дмитра Басова:
- Зарплата військового і так становила приблизно 12-17 тисяч гривень без надбавок
«Зарплата військового і так приблизно 12-17 тис. без надбавок. Яка середня зарплата у 2021 році в Україні? Значно менше ніж 15 тис. Тож, базовий рівень вже був більш-менш адекватний. Звісно, є незручність у вигляді неможливості демобілізуватися, необхідність чергувати вночі, жити в казармі тощо. З іншого боку, є й майже 100% забезпечення усім необхідним, теоретично можна взагалі нічого не витрачати», – переконаний фінансист.
- Сумарна виплата військовим у тилу після додаткових 30 тисяч складає 40-50 тисяч у залежності від посади та звання
«Якщо раніше зарплата солдата і підполковника відрізнялася десь у 2-3 рази (10 тис. проти 20 тис.), то зараз приблизно на 20% (40 тис. проти 50 тис.). Чи є це адекватною оцінкою внеску? Повністю не згоден», – вважає гендиректор Portmone.
- Від такої різкої зміни зарплати «зриває дах»
«До війни більшість теперішніх мобілізованих та військових не отримували зарплату вище 15 тис. грн (виключення будуть, але їх менше ніж 10%), а тут на них звалилася сума 40 тис. мінімум. Це майже втричі вище, ніж було. Уявіть, що вам підняли дохід втричі. Просто помножте свою зарплату на три й посмакуйте це відчуття. Від такої різкої зміни зарплати зриває дах.
Що люди роблять з неочікувано шаленими грошима? Однозначно збільшують витрати. Я знаю купу людей, які купують смартфони, ноутбуки, машини, які б навіть не думали купувати до цього підвищення. Багато людей просто прогулюють гроші, бухають, або ж просто купують незвично дорогі продукти. Дуже мало людей інвестують ці гроші або системно відкладають на майбутнє», – пояснив свою позицію Басов.
- Потім зниження зарплати до попереднього рівня розчарує військових
«Період звикання до високої зарплати – від 3-х до 6 місяців максимум, потім вона стає «звичайною». Зниження її до попереднього рівня викликає глибоке розчарування і відчуття несправедливості типу «за що ви зі мною так». Якщо період екстрадоходу триває рік (як зараз), то похмілля буде гірким і гнітючим», – написав він.
- Більшість людей після демобілізації не знайдуть роботу навіть на половину поточних сум
«Чому я так вважаю? Бо 20 тис. станом на сьогодні – це зарплата значно вище середньої. З огляду на безробіття – вакансій навіть на 15 тис. треба буде ще пошукати. А за очікувані 40 тис. треба буде не лише робити в складних умовах «все і навіть більше», а ще вибороти цю посаду серед професіоналів», – впевнений фінансист.
- Люди, які отримують 40 тисяч у цивільному житті, – це професіонали
«Люди за 40 тис. в цивільному житті – це професіонали, які вирішують неформалізовані завдання, мають ненормований робочий день, ніколи не скажуть, «18:01, приходьте завтра». І вони не лише готові працювати, а ще мають досвід та вміють досягати результатів.
Я бачу багато військових зараз, які й близько не збігаються з таким профілем проактивного, вмотивованого співробітника. Хоча б тому, що людина із зарплатою 40 тис. не буде цілодобово грати в смартфон або дивитись Ютуб, або ж тижнями просиджувати штани з радістю, що ніякою роботою не навантажили», – додав Басов.
Дмитро Басов резюмував свою позицію. Він запевняє, що економіка не розрахована на таку ситуацію по зарплатах в країні, бо «700 тис – 1 млн високооплачуваних спеціалістів, що раптово з'явилися, розхитують структуру ринку».
Крім того, фінансист зазначив, що інфляція в Україні є неминучою. «Грошовий дощ не припиняється. Найгіршим рішенням може бути довести інфляцію до рівня, коли 40 тис. стануть мінімальною зарплатою на ринку», – написав він.
У коментарях до посту можна побачити шквал критики від українців, які не згодні з Дмитром Басовим.
З іншого боку, деякі користувачі пишуть, що підтримують позицію фінансиста.
Нагадаємо, нещодавно пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям.
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