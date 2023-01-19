Хто в Україні отримує найвищі зарплати (рейтинг професій)

До списку найбільш затребуваних професій увійшли продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі

Найбільш високооплачуваними є професії в IT-сфері. Працівники у цьому сегменті отримують у середньому $5 тис., повідомляє Forbes. Україна. Але якщо брати більш звичні заняття на ринку праці в нашій країні, тут експерти порталу Work.ua повідомляють про те, що у грудні 2022 найбільшу зарплатню отримували представники наступних спеціальностей:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водій-міжнародник – 40 тис. грн;

Автомаляр – 35 тис. грн;

Рієлтор – 30 тис. грн;

Дизеліст – 29 тис. грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).

Що стосується найбільш затребуваних професій, то до цього списку увійшли продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі. Таким спеціалістам пропонують середні зарплати від 12 тис. грн до 22 тис. грн (найбільші у водіїв).

Трохи більше отримують помічники ветеринарного лікаря – 9 тис. грн, та посудомийники – теж 9 тис. грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше ми повідомляли про те, якою буде зарплатня в медпрацівників у 2023 році.