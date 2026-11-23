Курс валют 23 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 23 листопада 2026 року. Порівняно з 22 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92 грн, євро – 49,27 грн, польського злотого – 11,06 грн.
Курс валют станом на 23 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9293 ↓
|49,2763 ↓
|58,8767 ↓
|11,0632 ↓
|53,3669 ↓
|
Ощадбанк
|44,85 / 45,50
|49,15 / 50,10
|58,40 / 60,60
|10,90 / 11,40
|52,80 / 54,70
|
Приватбанк
|44,9 / 45,45
|49,25 / 50,25
|58,86 / 59,52
|11,05 / 11,26
|-
|
ПУМБ
|44,90 / 45,50
|49,40 / 50,10
|58,50 / 59,90
|
11 / 11,30
|-
|
monobank
|44,91 / 45,40
|49,26 / 50
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,70 / 45,40
|
49,10 / 49,87
|56,60 / 60,50
|10,50 / 11,50
|
50,70 / 54,90
|
OTP Bank
|44,81 / 45,20
|49,21 / 49,90
|58,55 / 59,80
|11,01 / 11,22
|53,17 / 54,21
|
Укрсиббанк
|44,80 / 45,50
|49,20 / 50,20
|58,25 / 60,35
|-
|52,50 / 54,50
За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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