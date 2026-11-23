Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 23 листопада 2026 року. Порівняно з 22 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92 грн, євро – 49,27 грн, польського злотого – 11,06 грн.

Курс валют станом на 23 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,9293 ↓ 49,2763 ↓ 58,8767 ↓ 11,0632 ↓ 53,3669 ↓ Ощадбанк 44,85 / 45,50 49,15 / 50,10 58,40 / 60,60 10,90 / 11,40 52,80 / 54,70 Приватбанк 44,9 / 45,45 49,25 / 50,25 58,86 / 59,52 11,05 / 11,26 - ПУМБ 44,90 / 45,50 49,40 / 50,10 58,50 / 59,90 11 / 11,30 - monobank 44,91 / 45,40 49,26 / 50 - - - Райффайзен 44,70 / 45,40 49,10 / 49,87 56,60 / 60,50 10,50 / 11,50 50,70 / 54,90 OTP Bank 44,81 / 45,20 49,21 / 49,90 58,55 / 59,80 11,01 / 11,22 53,17 / 54,21 Укрсиббанк 44,80 / 45,50 49,20 / 50,20 58,25 / 60,35 - 52,50 / 54,50

* курс валют станом на 09:27 23 листопада 2026 року

За тиждень, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.