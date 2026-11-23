Станом на 23 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. У кількох операторів подешевшали бензин і дизель. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 84,84 грн за літр, дизельного пального – 99,64 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 22 листопада, у мережі UPG звичайний та преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л. В Окко автогаз подешевшав на 2 грн/л, а решта видів пального – на 1 грн/л.

У WOG бензин А-95, А-95+, преміальний дизель та А-100 подешевшали на 1 грн/л. У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз подорожчав на кілька копійок за літр, тоді як бензин А-95 та дизель подешевшали на кілька копійок.

У KLO бензин А-95, А-92 та А-100 подешевшали на 2 грн/л. Звичайний та преміальний дизель знизилися в ціні на 3 грн/л. В «Укрнафті» бензин А-92 та дизель подешевшали на 2 грн/л, а бензин А-95 – на 3 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 23 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 82,90 84,90 97,90 ↓ 99,90 ↓ 95,90 - 61,90 87,90 ↓ 90,90 ↓ 101,90 ↓ 104,90 ↓ 97,90 ↓ - 62,90 ↓ 87,90 ↓ 90,90 ↓ 101,90 104,90 ↓ 97,90 ↓ - 63,50 89,90 92,90 104,00 107,00 99,90 - 64,90 79,90 ↓ 82,90 96,90 ↓ 98,90 - 77,90 ↓ 61,90 81,40 ↓ 87,60 96,90 ↓ 100,90 ↓ 95,90 ↓ 80,00 ↓ 63,40 83,99 ↓ - 97,99 ↓ - - - 59,99 ↑

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в «Укрнафті» – 79,90 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 89,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «Укрнафті» – 98,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 104 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar – 64,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 23 жовтня до 23 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зниження зафіксовано в «Укрнафті» – на 9 грн/л, з 88,90 до 79,90 грн/л. В UPG бензин подешевшав на 7 грн/л, у KLO – на 6,50 грн/л, в Окко, WOG та Socar – на 5 грн/л. У «БРСМ-Нафта» ціна знизилася на 3,68 грн/л.

Дизельне пальне також стало дешевшим у всіх мережах. Найбільше його вартість знизилася в KLO – на 7,50 грн/л, з 104,40 до 96,90 грн/л. В UPG та «Укрнафті» дизель подешевшав на 5 грн/л, в Окко та WOG – на 4 грн/л. У Socar ціна знизилася на 2 грн/л, а в «БРСМ-Нафта» – на 2 грн/л.

Найбільше за місяць подорожчав автогаз. У всіх представлених мережах його ціна зросла на 8-11 грн/л. Найбільше зростання зафіксовано в «Укрнафті» – на 11 грн/л, з 50,90 до 61,90 грн/л. У Socar газ подорожчав на 10 грн/л, у KLO – на 9,50 грн/л, в UPG та «БРСМ-Нафта» – приблизно на 9 грн/л. В Окко ціна зросла на 8 грн/л, у WOG – на 8,50 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.