Уряд запускає кешбек на пальне: як скористатися

Україні можуть отримати до 1 тис. грн на місяць у межах програми «Кешбек на пальне»

Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз

З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко та міністра фінансів Олексія Соболева.

Кешбек становитиме 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

«Ми подивилися, як інші країни реагують на ситуацію зі світовими цінами на нафту, і обрали для України найбільш оптимальне рішення, яке можна запустити швидко, без зайвих процедур і через уже наявну інфраструктуру. Наша ціль – тимчасова і короткострокова компенсаційна програма саме на період стрімкого зростання цін на паливо, яка частково компенсує цей стрибок тим, хто найбільше від нього страждає. Передусім – це працюючі люди, які не завжди можуть замінити поїздки на авто громадським транспортом, та ті, хто має заправляти генератори через перебої з електрикою», – каже Соболев.

За словами міністра, рішення більш таргетоване, ніж інші можливі опції, наприклад, – запровадження горизонтальних знижок на акцизи для всіх, що зробили деякі країни.

«Кешбек на пальне надає обмежену підтримку саме тим українцям, хто вже зараз змушений сплачувати суттєво більше за право пересуватись автомобілем. Знижки, наприклад, з акцизів мали би зворотній ефект – і найбільшу б вигоду отримали ті, хто споживають найбільше пального», – додав він.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку». Це – «Укрнафта», OKKO, WOG, Amic Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, «БРСМ-Нафта». Також вже невдовзі доєднаються і UPG, Socar Energy, Martin LLC та Marshal.

«Якщо ви вже користуєтеся «Національним кешбеком» – компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у «Дії», – пояснила Свириденко.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або донати на Збройні сили.

Нагадаємо, станом на 18 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 нині становить близько 70,33 грн за літр, а дизельне пальне – 78,68 грн за літр.

Зокрема, бензин А-92, А-95 та автогаз подорожчали приблизно на 1 грн за літр. Дизельне пальне також здебільшого зросло в ціні (в окремих мережах – до 2 грн), тоді як бензин А-95+ лише в однієї мережі подешевшав приблизно на 2 грн, а в інших залишився без змін або подорожчав. Найдорожчий бензин А-95 та дизельне пальне наразі пропонують мережі OKKO, WOG та Socar, тоді як найдешевший на «БРСМ-Нафта».