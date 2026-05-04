Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Майже 170 тисяч родин вже скористалися оновленою системою державної підтримки для сімей з дітьми, яка запрацювала з початку цього року. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.  

Хто і скільки вже отримав

За даними прем'єр-міністерки, розподіл виплат між програмами такий:

  • одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили після 1 січня 2026 року;
  • допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – 7 тис. грн щомісяця – отримали майже 20 тис. жінок;
  • виплати по догляду за дитиною до 1 року (7 тис. грн на місяць) отримали понад 114 тис. родин;
  • кошти за програмою «єЯсла» нараховано вже понад 5 280 родинам.

«Єясла» – це 8 тис. грн щомісяця для матері, батька чи опікуна, які виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року. Кошти можна витрачати на оплату няні, садочка, освітніх послуг та засобів догляду за дитиною.  

Що планує уряд

Свириденко також повідомила, що з березня батьки можуть відкрити спецрахунок в Ощадбанку для отримання дитячих виплат. Наразі уряд завершує роботу над тим, аби всі виплати можна було оформити через «Дію» і отримувати в межах однієї картки.

«Уряд продовжує покращувати систему «дитячих» виплат. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через «Дію» та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів», – зазначила прем'єр-міністерка.

Окремо Свириденко підтвердила, що ті родини, які мають право на виплати, їх отримають. Раніше частина матерів повідомляла про затримки з нарахуванням 50 тис. грн при народженні дитини. Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що проблема виникла через технічні помилки під час відкриття банківських рахунків і вже усунена.

Нагадаємо, нова система дитячих виплат запрацювала з 1 січня 2026 року. Верховна Рада ухвалила відповідний закон у листопаді 2025 року. Він передбачає одноразову виплату 50 тис. грн при народженні дитини, щомісячну допомогу 7 тис. грн по догляду до 1 року, програму «єЯсла» (8 тис. грн на місяць при виході батька або матері на роботу після першого року дитини), а також «Пакунок школяра» – 5 тис. грн для першокласників.

