Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати

Свириденко: всі дитячі виплати планують об'єднати в одну картку

Майже 170 тисяч родин вже скористалися оновленою системою державної підтримки для сімей з дітьми, яка запрацювала з початку цього року. Про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

Хто і скільки вже отримав

За даними прем'єр-міністерки, розподіл виплат між програмами такий:

одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили після 1 січня 2026 року;

допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – 7 тис. грн щомісяця – отримали майже 20 тис. жінок;

виплати по догляду за дитиною до 1 року (7 тис. грн на місяць) отримали понад 114 тис. родин;

кошти за програмою «єЯсла» нараховано вже понад 5 280 родинам.

«Єясла» – це 8 тис. грн щомісяця для матері, батька чи опікуна, які виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року. Кошти можна витрачати на оплату няні, садочка, освітніх послуг та засобів догляду за дитиною.

Що планує уряд

Свириденко також повідомила, що з березня батьки можуть відкрити спецрахунок в Ощадбанку для отримання дитячих виплат. Наразі уряд завершує роботу над тим, аби всі виплати можна було оформити через «Дію» і отримувати в межах однієї картки.

«Уряд продовжує покращувати систему «дитячих» виплат. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через «Дію» та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів», – зазначила прем'єр-міністерка.

Окремо Свириденко підтвердила, що ті родини, які мають право на виплати, їх отримають. Раніше частина матерів повідомляла про затримки з нарахуванням 50 тис. грн при народженні дитини. Міністр соціальної політики Денис Улютін пояснив, що проблема виникла через технічні помилки під час відкриття банківських рахунків і вже усунена.



Нагадаємо, нова система дитячих виплат запрацювала з 1 січня 2026 року. Верховна Рада ухвалила відповідний закон у листопаді 2025 року. Він передбачає одноразову виплату 50 тис. грн при народженні дитини, щомісячну допомогу 7 тис. грн по догляду до 1 року, програму «єЯсла» (8 тис. грн на місяць при виході батька або матері на роботу після першого року дитини), а також «Пакунок школяра» – 5 тис. грн для першокласників.