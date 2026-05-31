День хіміка: скільки платять фахівцям галузі в Україні

Вікторія Літвінова
Середня зарплата інженера-технолога – 41 тис. грн, але у Києві ще вища
Хімічна галузь адаптується попри втрату великих виробництв – і платить фахівцям дедалі більше

Сьогодні, 31 травня, Україна відзначає День хіміка. «Главком» зібрав актуальні дані про доходи фахівців галузі у 2026 році.

Чому в останню неділю травня

День хіміка – професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості, яке відзначають в останню неділю травня. В Україні його офіційно встановили Указом Президента у 1994 році. Свято вшановує науковців, інженерів, лаборантів та всіх, чия праця забезпечує розвиток сучасних технологій, медицини й економіки.

Скільки заробляють у хімічній галузі

За даними порталів з працевлаштування, середня зарплата інженера-технолога в Україні станом на травень 2026 року становить 41 000 грн, у Києві – 56 000 грн. Загальний діапазон для цієї посади – від 23 000 до 87 000 грн.

Хімік загального профілю заробляє в середньому 27 500 грн по країні, у столиці медіана – близько 30 000 грн. Хімік-аналітик – від 20 000 до 40 000 грн: початківці стартують із 15 000–20 000 грн, досвідчені фахівці з PhD або вузькою спеціалізацією у фармацевтиці можуть отримувати 30 000–50 000 грн і більше. Інженер-хімік безпосередньо на виробництві – до 50 000 грн, хоча ця робота пов'язана з підвищеними ризиками.

Інженер чи аналітик – хто більше заробляє

Інженерні позиції загалом оплачуються вище, але вибір між ними часто є компромісом між доходом і умовами праці. Інженери мають вищу стелю заробітку, однак аналітики – стабільніші й передбачуваніші доходи в лабораторних умовах. Досвідчений аналітик із вузькою спеціалізацією цілком може наздогнати інженера.

У Києві розрив помітніший: інженер-технолог – у середньому 56 000 грн, аналітик – 25 000–45 000 грн.

Як змінилися зарплати за рік

Інженери-технологи показали найстрімкіше зростання – +37% за останній рік. Для хіміків-аналітиків приріст за останні роки склав +24%, для хіміків загального профілю – близько +10% порівняно з травнем минулого року.

Водночас загальноекономічне сповільнення дається взнаки: у 2025 році зростання номінальних зарплат у хімічній промисловості сповільнилося до 16,9% проти попередніх 34,8%. З урахуванням інфляції реальні зарплати зросли лише на 3%.

Хто заробляє більше

Регіон і спеціалізація вирішують майже все. Найвищі ставки – у Києві: 25 000–45 000 грн для аналітиків. У Львові та Харкові – 20 000–35 000 грн, у менших містах зарплати стартують із 12 000–18 000 грн.

Фахівці зі знаннями у «зеленій хімії» та сучасним обладнанням – хроматографією чи спектрометрією – заробляють на 15–20% більше за середні показники. Досвідчені «зелені» хіміки з цифровими навичками виходять на 40 000 грн і мають швидше кар'єрне зростання: попит на екологічні рішення перетворився з тренду на критичну потребу бізнесу.

Окремий чинник – доплати за роботу на об'єктах критичної інфраструктури: з початку 2026 року задіяні у аварійно-відновлювальних роботах фахівці отримують додатково 20 000 грн на місяць.

Попри втрату великих виробничих потужностей – зокрема заводів у Рубіжному та Лисичанську – галузь адаптується через модернізацію та релокацію, що підтримує попит на кваліфікованих хіміків.

