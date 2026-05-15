Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи
Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Центробанк РФ подав позов до московського суду через «незаконні дії» депозитарію Euroclear

Московський арбітражний суд повністю задовольнив позов Центрального банку Російської Федерації проти бельгійського міжнародного депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму – $249 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Цей позов став безпосередньою відповіддю Кремля на консолідоване рішення Європейського Союзу використати заморожені суверенні активи РФ для фінансування та забезпечення масштабних міжнародних позик для України.

  • Суть претензій: Центробанк РФ подав цей позов ще у грудні 2025 року. Російський суд офіційно визнав дії європейської клірингової палати із блокування коштів «незаконними».
  • Позиція Euroclear: Юристи бельгійського депозитарію наголосили, що судове засідання у Москві пройшло з грубими процесуальними порушеннями, а право фінансової інституції на справедливий і незалежний судовий розгляд було повністю проігнороване.
  • Де заховані гроші: Левова частка всіх золотовалютних резервів та активів Центробанку РФ, які Захід заблокував після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зберігається саме на рахунках фінансової системи Euroclear у Бельгії.

Разом з тим у Центральному банку Російської Федерації зробили обережну заяву щодо практичної реалізації рішення московського суду про стягнення коштів з бельгійського депозитарію Euroclear. Представники російського фінансового регулятора підкреслили, що наразі говорити про механізми чи способи виконання цього вердикту ще «передчасно».
Головною причиною такої позиції є те, що судове рішення, ухвалене у Москві, досі не набрало законної сили.

«Главком» писав, що Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Раніше Центробанк РФ заявив, що має намір подати до суду на Euroclear, в якому було заморожено російських активів на близько 190 млрд євро. Регулятор пояснив це тим, що депозитарій нібито завдав йому збитків, обмеживши можливість розпоряджатися грошовими коштами та цінними паперами. Журналісти стверджують, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.

Читайте також:

Теги: Бельгія гроші суд росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
1 травня, 13:43
Під час пожежі частина покрівлі обвалилася
У Махачкалі сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: обвалився дах
23 квiтня, 00:39
Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17
Президент Путін призначив нового командувача Повітряно-космічних сил РФ
Путін довірив ключову посаду в Повітряно-космічних силах генералу, який причетний до звірств у Бучі
4 травня, 14:04
Унаслідок влучання «Шахеда» утворилася пожежа
Нічна атака на Харків: «Шахед» зруйнував приватний будинок, у місті спалахнули пожежі
6 травня, 07:02
Індекс щастя у росіян катастрофічно знижується
Рівень щастя в Росії обвалився до 15-річного мінімуму
Вчора, 15:01
Колишній директор Молодого театру Андрій Білоус
Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
Вчора, 19:31
Нафта Urals подорожчала до рекордних 94,87 долара за барель
Bloomberg: ціни на російську нафту зросли до максимуму з 2023 року
Сьогодні, 05:45

Економіка

Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи
Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
Bloomberg: ціни на російську нафту зросли до максимуму з 2023 року
Bloomberg: ціни на російську нафту зросли до максимуму з 2023 року
Представники МВФ їдуть до України з аудитом: що перевірятиме місія фонду
Представники МВФ їдуть до України з аудитом: що перевірятиме місія фонду
Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі
Рецесія в Росії потягнула за собою економіку Білорусі

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua