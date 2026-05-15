Кремль вимагає у бельгійського депозитарія $249 млрд за заморожені активи

Центробанк РФ подав позов до московського суду через «незаконні дії» депозитарію Euroclear

Московський арбітражний суд повністю задовольнив позов Центрального банку Російської Федерації проти бельгійського міжнародного депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму – $249 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Цей позов став безпосередньою відповіддю Кремля на консолідоване рішення Європейського Союзу використати заморожені суверенні активи РФ для фінансування та забезпечення масштабних міжнародних позик для України.

Суть претензій:

Центробанк РФ подав цей позов ще у грудні 2025 року. Російський суд офіційно визнав дії європейської клірингової палати із блокування коштів «незаконними». Позиція Euroclear: Юристи бельгійського депозитарію наголосили, що судове засідання у Москві пройшло з грубими процесуальними порушеннями, а право фінансової інституції на справедливий і незалежний судовий розгляд було повністю проігнороване.

Де заховані гроші: Левова частка всіх золотовалютних резервів та активів Центробанку РФ, які Захід заблокував після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зберігається саме на рахунках фінансової системи Euroclear у Бельгії.

Разом з тим у Центральному банку Російської Федерації зробили обережну заяву щодо практичної реалізації рішення московського суду про стягнення коштів з бельгійського депозитарію Euroclear. Представники російського фінансового регулятора підкреслили, що наразі говорити про механізми чи способи виконання цього вердикту ще «передчасно».

Головною причиною такої позиції є те, що судове рішення, ухвалене у Москві, досі не набрало законної сили.

«Главком» писав, що Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Раніше Центробанк РФ заявив, що має намір подати до суду на Euroclear, в якому було заморожено російських активів на близько 190 млрд євро. Регулятор пояснив це тим, що депозитарій нібито завдав йому збитків, обмеживши можливість розпоряджатися грошовими коштами та цінними паперами. Журналісти стверджують, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.