Окупаційна влада Севастополя обмежила продаж бензину для населення

В Севастополі бензин став дефіцитом після проблем із постачанням

На частині заправок пальне вже зникло, а ціни перевищили 100 рублів за літр

З вечора 21 травня в окупованому Севастополі почався дефіцит бензину. На частині автозаправок паливо зникло, на інших утворилися черги, а окупаційна влада ввела обмеження на продаж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву окупаційної адміністрації Севастополя.

Заступник окупаційного голови міста оголосив, що продаж пального обмежили до 20 літрів на одну машину або каністру. Офіційно це пояснили боротьбою з «ажіотажним попитом». Місцева влада натякає на інші причини проблем із пальним. «Існують певні логістичні складнощі, причина яких, гадаю, всім відома», – заявив він.

На окремих АЗС частина видів пального вже зникла, а ціни різко зросли. «Ціни летять у космос. Сотий перевалив за 100 рублів», – зазначили автори каналу.

Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв намагався заспокоїти жителів міста. За його словами, бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне пальне в місті залишаються, однак доступні не на всіх заправках.

Крім того, дизельне пальне наразі відпускають лише за талонами. Нові поставки пального окупаційна влада пообіцяла організувати ввечері 22 травня.

Нагадаємо, мешканці Рязані та тимчасово окупованого Криму останніми днями масово скаржаться на дефіцит бензину після ударів по російських нафтопереробних заводах. За словами місцевих жителів, на багатьох заправках зникли бензин АІ-92 та АІ-95, а подекуди доступним залишився лише дорожчий АІ-100. У соцмережах рязанці повідомляють про неможливість заправити автомобілі навіть після кількох спроб об’їхати різні АЗС.

За даними Reuters, Рязанський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше до кінця червня. Проблеми з пальним почали фіксувати і в окупованому Криму. Якщо раніше місцеві жителі скаржилися переважно на різке зростання цін, то тепер на частині заправок бензин та дизельне пальне взагалі зникли. У соцмережах також публікують фотографії АЗС мережі TES із порожніми табло навпроти АІ-92, АІ-95 та дизелю.