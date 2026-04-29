Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек»
фото: glavcom.ua

Кабінет міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення було ухвалено через збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Як зазначається, з 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача – це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників.

Від старту 20 березня понад 2 млн українців уже отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує реальний попит на цю підтримку. Програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

  • 15% – на дизель;
  • 10% – на бензин;
  • 5% – на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій – від національних мереж до локальних АЗС, що дозволяє скористатися кешбеком практично по всій території України.

Кешбек на пальне реалізується в межах державної програми «Національний кешбек», яка вже об’єднує понад 4,8 млн активних користувачів. Отримані кошти можна використати для оплати комунальних або поштових послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також на благодійність, зокрема на підтримку Сил оборони.

Як долучитися до програми

  1. Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.
  2. Обрати картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції в магазинах-учасниках програми.
  3. Встановити або оновити застосунок Дія та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек».

Нагадаємо, станом на 29 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73,03 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,03 грн за літр.

Як відомо, з 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі.

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального

До слова Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Читайте також:

Теги: Мінекономіки бензин ціни АЗС пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
30 березня, 06:40
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 8 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
8 квiтня, 06:37
Зеленський зробив заяву про пальне
Дефіцит пального. Президент назвав головну проблему для України
9 квiтня, 16:20
За словами Косаківського, оплата за проїзд ніколи не покриє усіх видатків на потреби громадського транспорту міста
Підвищення тарифів на транспорт. Перший мер Києва розкритикував план Кличка
9 квiтня, 15:50
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
10 квiтня, 03:58
Після подорожчання пального у Львові запропонували підвищити проїзд до 30 грн
Львів переглянув тарифи на проїзд: скільки доведеться платити
10 квiтня, 20:34
Якщо ціни на дизель дійдуть до 100 грн за літр, це стане непідйомним тягарем для аграрного сектору і для економіки в цілому
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
18 квiтня, 19:30
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 24 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
24 квiтня, 06:31
Очікується, що після реформи скорочення частини процедур дозволить бізнесу економити щонайменше 4,473 млрд грн щороку
Мінекономіки запускає реформу Держпраці
27 квiтня, 17:33

Особисті фінанси

Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми
Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми
Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло
Уряд виділив 2 млрд грн на компенсації за зруйноване обстрілами житло
ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини
ПДВ для ФОПів. Міністр фінансів повідомив невтішні новини
Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення
Що буде з цінами на світло? Уряд ухвалив рішення
Курс валют 29 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 29 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 29 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua