Кешбек на пальне. Уряд продовжив дію програми

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек»

З 1 травня максимальний розмір виплат становитиме 500 грн на місяць

Кабінет міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення було ухвалено через збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Як зазначається, з 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача – це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників.

Від старту 20 березня понад 2 млн українців уже отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує реальний попит на цю підтримку. Програма орієнтована насамперед на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є відчутною частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 грн на літрі:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

До програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій – від національних мереж до локальних АЗС, що дозволяє скористатися кешбеком практично по всій території України.

Кешбек на пальне реалізується в межах державної програми «Національний кешбек», яка вже об’єднує понад 4,8 млн активних користувачів. Отримані кошти можна використати для оплати комунальних або поштових послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також на благодійність, зокрема на підтримку Сил оборони.

Як долучитися до програми

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів. Обрати картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції в магазинах-учасниках програми. Встановити або оновити застосунок Дія та в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат «Національний кешбек».

Нагадаємо, станом на 29 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73,03 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,03 грн за літр.

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального

До слова Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.