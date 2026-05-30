Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
Фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі»
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Штурмовикам, які виконують найскладніші завдання на передовій, обіцяють підняти заробітну плату

Військовослужбовцям, які виконують найважчу та найнебезпечнішу роботу на передовій, обіцяють суттєво підвищити грошове забезпечення – рівень виплат штурмовиків на фронті може сягнути від $7 до $10 тис. Про це заявив народний депутат України Богдан Кицак на YouTube-каналі «Суперпозиція», інформує «Главком».

За словами Кицака, йдеться про створення однієї з найвищих оборонних зарплат у світі, що має стати ключовим фінансовим стимулом для захисників.

Парламентар уточнив, що фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі». У національній валюті сума щомісячного утримання таких військовослужбовців становитиме сотні тисяч гривень.

«Ключова мотиваційна частина в фінансовому аспекті для штурмовиків, які виконують найскладнішу роботу на фронті, їхня зарплата коливатиметься в районі до 400 тисяч гривень», – наголосив Богдан Кицак.

За словами народного обранця, розробка цього механізму фінансування вже перебуває на фінальній стадії. Офіційно про масштабне підвищення грошового забезпечення для українських військових планується оголосити в середині червня.

Нагадаємо, Україна потребує реформи мобілізації навіть на нинішньому етапі війни. Водночас, для частини військовозобов’язаних, які уникають служби та перебувають у розшуку, такі зміни можуть виявитися «дуже болісними», оскільки держава застосовуватиме власні механізми впливу.

Додамо, що в Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК. Майбутня реформа стосуватиметься не лише роботи ТЦК, а й механізмів контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства. Наразі конкретні законопроєкти ще не зареєстровані, однак у парламенті вже тривають обговорення можливих нововведень.

Також Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни. 

Крім того, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів. 

Читайте також:

Теги: реформа ЗСУ депутат зарплата гроші держава фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки для Мінська ціна участі вища за ціну ухиляння
Загрозу з Білорусі видно. Але чи варто боятися?
25 травня, 16:26
У російського керівництва з’явилися серйозні ризики напередодні символічної дати, а сама ситуація для Кремля ускладнюється
Путін у «катастрофічній ситуації». Дипломат оцінив ризики для Кремля перед 9 травня
3 травня, 16:15
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
4 травня, 16:23
Блогерка з Маріуполя розповіла, на що витрачає кошти в США
Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
11 травня, 13:35
Супутниковий знімок російського нафтового об'єкта в Туапсе після атак українських безпілотників у квітні
NYT: Україна перенесла війну в РФ, що змусило росіян задуматися про підтримку війни
20 травня, 01:17
Виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі
Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)
19 травня, 14:07
Посадовці зазначили, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою
Європа посилить тиск на Росію після удару «Орєшником»
25 травня, 01:50
Безпілотники «Генерал Черешня» здобули бойовий досвід під час війни з Росією
Українські дрони виходять на ринок США: «Генерал Черешня» пройшов відбір
26 травня, 01:27
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
26 травня, 18:54

Особисті фінанси

До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
Ціни на пальне 30 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 30 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору
Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору
Держстат назвав регіони з найбільшою та найменшою зарплатою
Держстат назвав регіони з найбільшою та найменшою зарплатою
Мінфін повідомив, наскільки зросли зарплати працівників облдержадміністрацій за рік
Мінфін повідомив, наскільки зросли зарплати працівників облдержадміністрацій за рік

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua