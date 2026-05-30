До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати

Штурмовикам, які виконують найскладніші завдання на передовій, обіцяють підняти заробітну плату

Військовослужбовцям, які виконують найважчу та найнебезпечнішу роботу на передовій, обіцяють суттєво підвищити грошове забезпечення – рівень виплат штурмовиків на фронті може сягнути від $7 до $10 тис. Про це заявив народний депутат України Богдан Кицак на YouTube-каналі «Суперпозиція», інформує «Главком».

За словами Кицака, йдеться про створення однієї з найвищих оборонних зарплат у світі, що має стати ключовим фінансовим стимулом для захисників.

Парламентар уточнив, що фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі». У національній валюті сума щомісячного утримання таких військовослужбовців становитиме сотні тисяч гривень.

«Ключова мотиваційна частина в фінансовому аспекті для штурмовиків, які виконують найскладнішу роботу на фронті, їхня зарплата коливатиметься в районі до 400 тисяч гривень», – наголосив Богдан Кицак.

За словами народного обранця, розробка цього механізму фінансування вже перебуває на фінальній стадії. Офіційно про масштабне підвищення грошового забезпечення для українських військових планується оголосити в середині червня.

Нагадаємо, Україна потребує реформи мобілізації навіть на нинішньому етапі війни. Водночас, для частини військовозобов’язаних, які уникають служби та перебувають у розшуку, такі зміни можуть виявитися «дуже болісними», оскільки держава застосовуватиме власні механізми впливу.

Додамо, що в Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК. Майбутня реформа стосуватиметься не лише роботи ТЦК, а й механізмів контролю за дотриманням мобілізаційного законодавства. Наразі конкретні законопроєкти ще не зареєстровані, однак у парламенті вже тривають обговорення можливих нововведень.

Також Сухопутні війська Збройних Сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у шести навчальних центрах. Зміни розроблено на основі досвіду 151-го навчального центру з метою адаптації тренувань до умов сучасної війни.

Крім того, в Україні набувають чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників, які покликані суттєво посилити контроль за наданням відстрочок від мобілізації. Нововведення кардинально змінюють підходи до формування списків та квот на підприємствах, проте вже зараз викликають серйозне занепокоєння серед представників бізнесу та провідних юристів.