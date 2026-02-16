Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд оновив нарахування нацкешбеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Починаючи з березня, замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%

З 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару: 15% кешбеку – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, та 5% – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%.

15% кешбеку:

  • непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;
  • окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку:

  • хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;
  • овочі, фрукти, риба, консерви;
  • солодощі, снеки, напої, соуси;
  • ліки та товари для саду.

Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, потрібно використати сканер штрихкодів у застосунку «Дія». Нарахований кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада 2025 року змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Читайте також:

Теги: соцвиплати продукти Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неверифіковані термінали буде відключено
Як верифікувати термінали Starlink: оприлюднено інструкцію
2 лютого, 19:15
У першій декаді лютого майже всі українські виробники хліба підвищать ціни приблизно на 5%
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
10 лютого, 04:37
Клопотенко радить замочити м'ясо у ропу, це допоможе зберегти його свіжим
Відомий кухар порадив, як врятувати продукти під час відключень світла
31 сiчня, 16:49
Свириденко зустрілась із представниками операторів мобільного звʼязку
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
23 сiчня, 07:12
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 27 січня – 1 лютого
26 сiчня, 11:16
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Командиру повідомлено про підозру: викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану
Розкрадання продуктів для військових на Київщині: підозру оголошено командиру частини
3 лютого, 14:01
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві на вихідних 14-15 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
14 лютого, 07:02
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 17-22 лютого: повний розклад на тиждень
Сьогодні, 16:34

Особисті фінанси

Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Уряд оновив нарахування нацкешбеку
Енергокредити для ОСББ та приватних будинків: Свириденко повідомила деталі
Енергокредити для ОСББ та приватних будинків: Свириденко повідомила деталі
Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд
Робота без токсичного колективу важливіша за гроші? Опитування показало новий тренд
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Українці склали рейтинг найбажаніших професій у 2026 році: неочікувані дані
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua