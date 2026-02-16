Уряд оновив нарахування нацкешбеку

Починаючи з березня, замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%

З 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару: 15% кешбеку – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, та 5% – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%.

15% кешбеку:

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, потрібно використати сканер штрихкодів у застосунку «Дія». Нарахований кешбек можна використати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада 2025 року змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».