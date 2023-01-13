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Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі
20 тис. грн – мінімальна зарплата для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації
фото з відкритих джерел

Заробітні плати можуть бути збільшені на місцях керівником закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок

Кабмін встановив мінімальні зарплати медичних та фармацевтичних працівників, а також фахівцям з реабілітації медзакладів державної та комунальної власності на 2023 рік. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з рішенням уряду, мінімальний розмір оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності за повністю місячну норму праці встановлюється на рівні не менше:

  • 20 тисяч гривень – для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації;
  • 13,5 тисяч гривень – для медичної сестри/брата.

«Я би хотів наголосити, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати. Однак на місцях кожен керівник може додатково преміювати працівників, які якісно виконують свою роботу», – заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Для лікарів «первинки» та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70 % від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

В міністерстві наголосили, що з моменту, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та раціональне використання коштів покладено саме на керівника медичного закладу.

Заробітні плати можуть бути збільшені на місцях керівником закладу охорони здоров’я шляхом встановлення доплат та надбавок з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Нагадаємо, уряд постановив, що сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зросте до 6700 грн. Саме стільки нині становить мінімальна зарплата в Україні. Крім того, термін дії програми було продовжено на весь 2023 рік.

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Теги: вибух міністр зарплата Віктор Ляшко уряд медик

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