Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами
фото: Міноборони

Щоб банк перестав нараховувати відсотки, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) необхідно надати кредитору пакет документів

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти можуть не сплачувати відсотки й штрафи за кредитами на час служби. Так звані «кредитні канікули» діють з першого дня призову або участі в бойових діях і поширюються на дружин і чоловіків захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Суть пільги

На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами. Це означає, що банки, фінансові установи не мають права нараховувати їм пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою.

«Правило не поширюється на кредити, взяті для купівлі житла (зокрема й недобудов), автомобілів або певного енергетичного обладнання (фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами), якщо відсотки за ним уже компенсуються державою чи третіми особами», – наголошує Міноборони.

Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи фото 1

Право на таку пільгу та умови її отримання залежать від виду військової служби. Якщо особу призвали під час мобілізації або як резервіста, кредитні канікули починають діяти з першого дня призову і тривають аж до моменту звільнення. При цьому, для закону абсолютно не має значення, де саме несеться служба – на лінії фронту чи в тиловій частині.

Для військовослужбовців за контрактом та тих, хто перебуває на інших видах служби, підхід інший. Тут ключовим є факт безпосередньої участі у захисті країни: чи то в часи АТО та ООС, чи під час повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року. Якщо особа брала участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби під час дії особливого періоду.

«Наприклад, якщо ви виконували бойові завдання у 2015 році і продовжуєте служити зараз, пільга для вас залишається чинною. З іншого боку, якщо військовий-контрактник увесь час перебував у тилу і жодного разу не залучався до згаданих заходів оборони, скористатися цією пільгою він не зможе. Також її дія не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в лавах ЗСУ», – пояснює Міноборони.

Які документи потрібні

Щоб банк перестав нараховувати відсотки, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) необхідно надати кредитору пакет документів.

Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи фото 2

Для мобілізованих та резервістів:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідка за формою 5 (про проходження служби);
  • витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф. 5 не вказано вид служби);
  • свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Для контрактників та інших категорій:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідка за формою 5;
  • витяг із наказу про призначення;
  • свідоцтво про шлюб (для дружини/чоловіка);
  • документ, що підтверджує участь у бойових діях/заходах з оборони. Це може бути: довідка за формою 12 (про участь у бойових діях). Або довідки згідно з додатками 1, 4 або 6 до Порядку № 413 (ті, що видаються для отримання статусу УБД).

Усі документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем служби.

До слова, уряд ухвалив постанову про старт пілотного проєкту із надання медико-психологічних послуг ветеранам і ветеранкам, які мають розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, включаючи алкоголь. Держава оплачуватиме їм комплексну, фахову та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я і повернення до повноцінного життя.

Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація
Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Канал, що входить в Єдиний телемарафон, відчуває фінансові труднощі. Журналісти масово звільняються
Канал, що входить в Єдиний телемарафон, відчуває фінансові труднощі. Журналісти масово звільняються

