Reuters: Росія виводить війська з аеропорту Камишли в Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: Росія виводить війська з аеропорту Камишли в Сирії
фото: соціальні мережі

На території аеродрому все ще залишаються російські прапори та авіатехніка

Росія розпочала виведення своїх військ з аеропорту Камишли на північному сході Сирії, що підтверджують джерела видання Reuters, пише «Главком».

Процес розпочався минулого тижня: частина контингенту переміщується на авіабазу Хмеймім, а решта особового складу повертається до Росії. Міністерство оборони РФ наразі не коментує цю інформацію, проте журналісти зауважують, що на території аеродрому все ще залишаються російські прапори та авіатехніка.

Така передислокація відбувається на тлі спроб нової сирійської влади відібрати контроль над регіоном у курдських сил. Оскільки Росія перебувала в Камишли з 2019 року переважно для моніторингу ситуації в курдських районах, зараз її присутність там стає менш актуальною для Дамаска. У місцевих медіа з'являються повідомлення, що після витіснення курдів сирійський уряд може офіційно попросити росіян залишити цей об'єкт через відсутність подальших завдань для них у цій зоні.

Попри вихід з аеропорту Камишли, стратегічні позиції Росії на середземноморському узбережжі Сирії залишаються стабільними. Новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа раніше підтвердив Володимиру Путіну готовність дотримуватися всіх попередніх угод щодо військових баз. Це означає, що основні об'єкти, такі як авіабаза Хмеймім та військово-морська база в Тартусі, ймовірно, залишаться під контролем Москви й надалі.

Раніше повідомлялося, що Росія відновила військові перельоти на авіабазу Хмеймім у Сирії після майже піврічної перерви. Це сталося на тлі спроб Москви та Дамаска відновити відносини після повалення режиму Башара Асада.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, принаймні два російські військові літаки здійснили рейси до сирійського портового міста Латакія, де розташована авіабаза Хмеймім.

Нагадаємо, президент Сирії Ахмед аш-Шараа хоче заручитися підтримкою Росії в протистоянні тиску з боку Ізраїлю. 

За даними журналістів, сирійський лідер планував обговорити з Москвою пом'якшення ізраїльських вимог щодо розширення демілітаризованої зони на півдні Сирії і міг запропонувати передислокувати російську військову поліцію до сирійсько-ізраїльського кордону. Цей захід, на його думку, міг би стати гарантією від можливих ізраїльських ударів і порушень сирійських кордонів.

