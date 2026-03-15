Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: depositphotos.com

У 2025 році Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока та вершків, випередивши Німеччину. Про це повідомляє галузеве видання DairyNews.today, передає «Главком».

За даними видання, експорт згущеного молока та вершків з України за підсумками року зріс на 29,5% у порівнянні з 2024 роком і досяг 38,2 тис. тонн.

У грошовому вимірі поставки також збільшилися на 30,4%, до $96,9 млн.

Найбільшим ринком збуту стала Польща, на яку припало 16,8% експортної виручки.

На другому місці опинилася Німеччина із часткою 13,3%, а третє місце посіла Болгарія – 12,1%.

Водночас експорт незгущеного молока та вершків з України скоротився. У 2025 році поставки становили 21,9 тис. тонн, що на 17,7% менше, ніж роком раніше.

Попри зменшення фізичних обсягів, у грошовому вимірі експорт цієї продукції майже не змінився. Вартість зросла на 1,1% і склала $17,8 млн.

Основним ринком для незгущеного молока та вершків залишається Молдова, на яку припадає 91,3% експортної виручки. Далі йдуть Грузія (2,9%) та Вірменія (2,6%).

Як повідомлялось, Україна у січні-лютому 2026 року імпортувала 2,9 тис. тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці, що на 70,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Читайте також:

Теги: Польща імпорт молочна продукція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua