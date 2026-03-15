Експорт незгущеного молока та вершків з України скоротився

У 2025 році Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока та вершків, випередивши Німеччину. Про це повідомляє галузеве видання DairyNews.today, передає «Главком».

За даними видання, експорт згущеного молока та вершків з України за підсумками року зріс на 29,5% у порівнянні з 2024 роком і досяг 38,2 тис. тонн.

У грошовому вимірі поставки також збільшилися на 30,4%, до $96,9 млн.

Найбільшим ринком збуту стала Польща, на яку припало 16,8% експортної виручки.

На другому місці опинилася Німеччина із часткою 13,3%, а третє місце посіла Болгарія – 12,1%.

Водночас експорт незгущеного молока та вершків з України скоротився. У 2025 році поставки становили 21,9 тис. тонн, що на 17,7% менше, ніж роком раніше.

Попри зменшення фізичних обсягів, у грошовому вимірі експорт цієї продукції майже не змінився. Вартість зросла на 1,1% і склала $17,8 млн.

Основним ринком для незгущеного молока та вершків залишається Молдова, на яку припадає 91,3% експортної виручки. Далі йдуть Грузія (2,9%) та Вірменія (2,6%).

