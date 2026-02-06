Головна Гроші Бізнес
Приватбанк списав 140 млрд грн проблемних кредитів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Припинення визнання старих непрацюючих активів дозволило скоротити частку проблемних кредитів у банківському секторі з 24% до 14%
фото: depositphotos.com

За даними регулятора, в Україні другий рік поспіль зберігаються стабільно високі темпи кредитування

У 2025 році загальний обсяг виданих банками гривневих корпоративних кредитів скоротився на 2% через списання і продаж непрацюючих позик (NPL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

«У грудні Приватбанк припинив визнання близько 140 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів. Також помітні обсяги таких активів списали й інші державні банки. Однак річний приріст нових кредитів банків майже компенсував ці списані активи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це дозволило суттєво скоротити частку NPL у банківському секторі ‒ з 24% на 1 грудня 2025 року до 14% на 1 січня 2026 року. Зараз частка NPL у державних банках становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом – 8,4% та 6,5% відповідно.

«Це історично найнижчі показники за понад 15 років і наслідок системних зусиль із реалізації кроків для зниження рівня NPL у фінансовому секторі. Унаслідок припинення визнання старих непрацюючих активів Приватбанк донарахував податок на прибуток, тож витрати з податку на прибуток зросли удвічі, а показник прибутку після оподаткування скоротився», – повідомив регулятор.

При цьому чисті гривневі кредити бізнесу в національній валюті в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню – на 32% рік до року. За 2024 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 21%, населенню – на 38%.

Крім того, кредитний портфель зростає в банків усіх груп, а позики отримують підприємства різних розмірів та форм власності. Так, у 2025 році чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємства (МСП) зросли на 32,9%, великим приватним компаніям – на 29,7%.

Зміна чистих кредитів бізнесу
Зміна чистих кредитів бізнесу
фото: НБУ

До слова, Україна планує продати 7% акцій Приватбанку за 18 млрд грн, запустивши перше в історії країни так зване «народне IPO» (Initial Public Offering), до участі в якому будуть допущені фізичні особи. Продаж частки держпідприємства громадянам буде здійснено через цифрові сервіси. Проєкт розроблено ексголовою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим.

