Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Курс валют на 15 березня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на неділю, 15 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на неділю, 15 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня лишилася на тому самому рівні щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн, євро – на 50,96 грн, а польський злотий – на 11,96 грн.

Курс валют станом на 15 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,1636 50,9560 59,0799 11,9604 56,4680
Ощадбанк
 43,90 / 44,35 50,55 / 51,20 - - -
Приватбанк
 43,75 / 44,35 50,10 / 51,10 58,30 / 59,1716 11,85 / 12,40 55,50 / 56,5163
ПУМБ
 43,90 / 44,50 50,40 / 51,10 57,80 / 59,20 11,65 / 11,95 -
monobank
 43,97 / 44,44 50,41 / 51,01 - - -
Райффайзен
 43,90 / 44,30 50,40 / 51,30 56,50 / 60,00 11,40 / 12,20 53,50 / 57,20
OTP Bank
 43,90 / 44,55 50,50 / 51,50 - - 56,00 / 57,00
Укрсиббанк
 43,85 / 44,45 50,30 / 51,40 57,50 / 59,90 - 55,10 / 57,10
* курс валют станом на 8:30 15 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також

Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
Нацбанк вивів із ринку два банки: що відомо
20 лютого, 11:14
За скоєне затриманому іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі
Затримано іноземця, який за допомогою відмичок намагався обікрасти квартиру киянки
19 лютого, 09:02
Колумбійцю пообіцяли, що він доглядатиме за вантажівками. Але іноземець опинився в окопах
Хотів працювати в готелях, а опинився в окопах. ЗСУ взяли в полон колумбійця
21 лютого, 16:48
В обіг вводяться три монети, присвячені прифронтовим регіонам
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
25 лютого, 08:07
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
28 лютого, 07:37
Зеленський заявив, що дасть адресу прем'єра Угорщини бійцям ЗСУ
Зеленський натякнув Орбану, що буває, коли блокують допомогу
5 березня, 16:23
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05
Батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
10 березня, 15:13
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
13 березня, 07:57

Особисті фінанси

Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 15 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 15 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока
Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Кешбек за пальне: куди можна витратити
Кешбек за пальне: куди можна витратити

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
