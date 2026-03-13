Кешбек за пальне: куди можна витратити

Уряд поширив програму «Національний кешбек» на купівлю пального на АЗС

На автозаправках українці отримуватимуть до 15% кешбеку, який надалі можна використати для купівлі українських товарів. Про це наголосив міністр економіки Олексій Соболев на годині запитань до уряду, передає «Главком».

«Кешбек є одним із найефективніших заходів, які розглядали, оскільки програма складається з двох компонентів. По-перше, ми повертатимемо 10-15% залежно від виду палива на картки кешбеку. І далі вони використовуватимуть це на українські товари», – зазначив міністр.

На що можна витратити кешбек?

На комунальні та поштові послуги,

На благодійність, підтримку ЗСУ,

харчові продукти,

ліки, лікарські засоби та медичні вироби,

книги та іншу друковану продукцію українського виробництва.

Нагадаємо, станом на 13 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 75,92 грн за літр.

Як повідомлялося, на період до 1 травня уряд поширює програму «Національний кешбек» на купівлю пального на АЗС. Громадяни зможуть отримати від держави 15% кешбеку при купівлі дизельного пального, 10% – бензину, 5% – автогазу. Виплати будуть здійснені на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Зауважимо, що Кабінет міністрів не планує знижувати ані ПДВ, ані акциз на пальне, щоб стабілізувати ціну на пальне.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.