Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання
фото: depositphotos.com

Програма розрахована на десятиліття і стане фундаментом для післявоєнного відновлення України

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев ініціював запуск масштабної програми доступного житла, яка реалізовуватиметься через Національну установу розвитку (НУР). Програма, за словами голови фінансового комітету, має стати одним із ключових драйверів післявоєнного відновлення економіки.

Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання. Пільгові кредити під 3% річних у гривні зможуть отримати: військовослужбовці, медичні працівники та вчителі, внутрішньо переміщені особи (ВПО), біженці, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Передбачається, що щомісячний платіж не повинен перевищувати 20–25% від середнього доходу домогосподарства. Такого показника планують досягти шляхом збільшення терміну кредитування – від 25 років і більше. Також платіж буде враховувати ринкову вартість оренди: він не може перевищувати середню орендну ставку в конкретному регіоні більш ніж на 10–15%.

Данило Гетманцев стверджує: Програма розрахована на десятиліття і стане фундаментом для післявоєнного відновлення України. Загальний обсяг фінансування оцінюють у суму, що перевищує 1 трильйон гривень.

Читайте також:

Теги: кредит фінансування житло біженці Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Чумак розповів, як банківські перевірки ускладнюють відкриття бізнесу в Україні
Колишній нардеп на прикладі своєї родини розказав, як важко відкрити бізнес в Україні
Сьогодні, 10:44
Названо суми грошей для комфортного життя у Польщі
Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Польщі: названо суми
16 сiчня, 20:32
Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави
Створити систему впевненості: чому підтримувати ВПО стратегічно важливо для держави
14 сiчня, 15:12
Олена Шуляк розповіла, що передбачає нова житлова реформа
Верховна Рада ухвалила житлову реформу. Що вона передбачає
13 сiчня, 15:31
Цьогоріч норвезький уряд планує виділити Україні $8,4 млрд допомоги
Норвегія виділяє $400 млн для України
12 сiчня, 12:46
Українцям в Італії необхідно пройти процедуру оновлення дозволу permesso di soggiorno
Уряд Італії ухвалив новий закон щодо українських біженців у 2026 році
7 сiчня, 21:12
У 2025 році зріс попит на оренду житла в західних регіонах, але зменшилася пропозиція
Названо західні регіони, де зріс попит на оренду нерухомості
7 сiчня, 19:28
Віталій Кім
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
6 сiчня, 17:27
Близько 80% українців у Польщі є економічно активними
Стало відомо, яка країна Європи є лідером за зайнятістю українців
5 сiчня, 09:11

Економіка

Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
Міноборони повідомило, скільки грошей потрібно на реалізацію воєнної стратегії
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Європейські енергокомпанії та банки мають підтримати енергетику України – гендиректор ДТЕК для The Times
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Замкнене коло боргів на балансуючому ринку блокує розвиток енергетики – УВЕА
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Український девелопер Taryan Group отримав міжнародну премію «Найкращий проєкт готелю у світі»
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт
Без перегляду захищених споживачів борги на енергоринку не зникнуть – експерт

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua