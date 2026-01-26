В Україні готують масштабну житлову програму: кредит під 3% для мільйона сімей

Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання

Програма розрахована на десятиліття і стане фундаментом для післявоєнного відновлення України

Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев ініціював запуск масштабної програми доступного житла, яка реалізовуватиметься через Національну установу розвитку (НУР). Програма, за словами голови фінансового комітету, має стати одним із ключових драйверів післявоєнного відновлення економіки.

Житлова програма розроблена спеціально для підтримки категорій громадян, які найбільше потребують допомоги у вирішенні житлового питання. Пільгові кредити під 3% річних у гривні зможуть отримати: військовослужбовці, медичні працівники та вчителі, внутрішньо переміщені особи (ВПО), біженці, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Передбачається, що щомісячний платіж не повинен перевищувати 20–25% від середнього доходу домогосподарства. Такого показника планують досягти шляхом збільшення терміну кредитування – від 25 років і більше. Також платіж буде враховувати ринкову вартість оренди: він не може перевищувати середню орендну ставку в конкретному регіоні більш ніж на 10–15%.

Данило Гетманцев стверджує: Програма розрахована на десятиліття і стане фундаментом для післявоєнного відновлення України. Загальний обсяг фінансування оцінюють у суму, що перевищує 1 трильйон гривень.