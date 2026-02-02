Головна Країна Кримінал
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
Депутат Віталій Сторожук опублікував допис у мережі, де прокоментував усі звинувачення та чутки щодо нього
фото: Віталій Сторожук/Facebook

Вбивство поліціянтів на Черкащині пов'язують з ймовірним конфліктом депутата Віталія Сторожука та загиблого ветерана Сергія Русінова

Депутат Корсунь-Шевченківської міської ради Віталій Сторожук відреагував на закиди в мережі щодо його нібито конфлікту із загиблим ветераном Сергієм Русіновим, якого підозрюють у вбивстві чотирьох правоохоронців на Черкащині. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву посадовця.

Відповідь Віталія Сторожука на звинувачення на конфлікт із ветераном

Віталій Сторожук спростував звинувачення та факт конфлікту із Сергієм Русіновим. Зокрема він назвав його «вигаданим». «У мене ніколи не було й не могло бути конфлікту із Сергієм Русіновим. 23 грудня 2025 року, на бюджетній сесії Корсунь-Шевченківської міської ради, ветеран ЗСУ Сергій Русінов був присутній у залі разом із моїм помічником депутата Воропаєм Володимиром, та публічно підтримував мої виступи й позицію. Факти подій 27.01.2026 року є предметом досудового розслідування і мають отримати виключно правову оцінку», – написав депутат.

Віталій Сторожук спростував звинувачення та факт конфлікту із Сергієм Русіновим
Віталій Сторожук спростував звинувачення та факт конфлікту із Сергієм Русіновим
фото: Віталій Сторожук/Facebook

Також він прокоментував заяву побратима Сергія Русінова щодо питання із землею. «Раніше я був ініціатором питання виділення земельних ділянок для групи ветеранів, одним із яких був Сергій Русінов. Цей факт можуть підтвердити ветерани громади. Будь-які твердження про «бізнес-конфлікти» або «відбирання майна» не мають жодного підґрунтя і не існують у реальності», – зауважив посадовець.

Віталій Сторожук спростував звинувачення та факт конфлікту із Сергієм Русіновим
Віталій Сторожук спростував звинувачення та факт конфлікту із Сергієм Русіновим
фото: Віталій Сторожук/Facebook

Крім цього, Віталій Сторожук відреагував на заяви про зв’язок вбивства поліціянтів та справи щодо замаху на його життя. Він заявив, що надав слідству необхідні свідчення, зразки та матеріали та добровільно пройшов поліграф, «щоб унеможливити будь-які спекуляції щодо інсценування злочину».

Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном фото 1
фото: Віталій Сторожук/Facebook

Заяви щодо конфлікту між Сергієм Русіновим та Віталієм Сторожуком

Побратим Сергія Русінова Ярослав Нищик розповів, що ветеран мав конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком. Також знайомий загиблого військового заявив, що Віталій Сторожук має за кордоном нерухомість та виїжджав туди під час повномасштабної війни.

«По поверненню Русінов зазнав наїзду з боку Сторожука. Той спробував відібрати в Сергія землю, що той обробляв як дрібний фермер. У протистояння з’явились ще й особисті майнові мотиви. Віталій Сторожук неодноразово пробував повішати на Русінова злочини, щоб раз і назавжди позбутись людини, що заважала робити справи», – розповів Ярослав Нищик.

Побратим Сергія Русінова Ярослав Нищик розповів, що ветеран мав конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком
Побратим Сергія Русінова Ярослав Нищик розповів, що ветеран мав конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком
фото: скриншот Facebook

Ярослав Нищик також згадав про два замахи на Віталія Сторожука. А саме про підпал автомобіля депутата та реакцію правоохоронців на цю подію. На його думку, існує сумнів щодо кваліфікації справи.

Раніше «Главком» писав про те, що у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства загинули четверо правоохоронців
У Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства загинули четверо правоохоронців
фото з відкритих джерел

Згодом стало відомо, що Поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець. Колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Ярослав Нищик вказав ім’я чоловіка, якого пов’язав із вбивством поліцейських на Черкащині та опублікував допис, у якому виклав власну версію подій.

За словами Нищика, вбивця чотирьох правоохоронців – Сергій Русінов, з яким автор допису проходив службу під час повномасштабної війни у 158-му та 198-му батальйонах. Він також стверджував, що загиблий нібито мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

