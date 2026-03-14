Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

glavcom.ua
Курс валют на 14 березня 2026 року
Національний банк оновив офіційний курс валют на суботу, 14 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 14 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня лишилася на тому самому рівні щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн, євро – на 50,96 грн, а польський злотий – на 11,96 грн.

Курс валют станом на 14 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,1636 50,9560 59,0799 11,9604 56,4680
Ощадбанк
 43,90 / 44,35 50,55 / 51,20 - - -
Приватбанк
 43,75 / 44,35 50,10 / 51,10 58,30 / 59,1716 11,85 / 12,40 55,50 / 56,5163
ПУМБ
 43,90 / 44,50 50,40 / 51,10 57,80 / 59,20 11,65 / 11,95 -
monobank
 43,97 / 44,44 50,33 / 51,03 - - -
Райффайзен
 43,90 / 44,30 50,40 / 51,30 56,50 / 60,00 11,40 / 12,20 53,50 / 57,20
OTP Bank
 43,90 / 44,55 50,50 / 51,50 - - 56,00 / 57,00
Укрсиббанк
 43,85 / 44,45 50,30 / 51,40 57,50 / 59,90 - 55,10 / 57,10
* курс валют станом на 11:00 14 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд
Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд Столиця
25 лютого, 11:35
Петро Котін, який отримував мільйлони гривень в «Енергоатомі», не полінувався забрати 200 тис. грн на оздоровлення
«Золотий парашут» Петра Котіна. Куди зник керівник «Енергоатома», якого згадують на плівках НАБУ? Наші гроші
26 лютого, 10:15
Єврокомісія оштрафувала Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту
Платформа X оскаржила в суді штраф ЄС на €120 млн
20 лютого, 15:24
За крадіжку в умовах воєнного стану та привласнення документів підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
Киянину загрожує до восьми років в'язниці за знайдену картку військового: деталі справи
18 лютого, 10:22
Дарина наголошує: дика тварина вдома – не розвага, а велика відповідальність
Киянка врятувала пустельну лисицю та оселила її у своїй квартирі
22 лютого, 20:15
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
Виїзд до Угорщини за $13 тис.: у Києві затримано організатора схеми для ухилянтів
23 лютого, 12:39
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
Викрадення інкасаторів Ощадбанку: команда НБУ терміново виїхала до Будапешта
6 березня, 12:43
Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучене майно та валюту
7 березня, 22:47
13 березня Зеленський у Єлисейському палаці провів зустріч із Емманюелем Макроном
Кредит €90 млрд від ЄС: Макрон дав обіцянку Україні
Вчора, 22:56

Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Кешбек за пальне: куди можна витратити
Кешбек за пальне: куди можна витратити
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
Помер актор Василь Скромний, відомий роллю у «Пригодах Електроніка»
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 13 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 13 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

