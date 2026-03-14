Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на суботу, 14 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на суботу, 14 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня лишилася на тому самому рівні щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн, євро – на 50,96 грн, а польський злотий – на 11,96 грн.
Курс валют станом на 14 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,1636
|50,9560
|59,0799
|11,9604
|56,4680
|
Ощадбанк
|43,90 / 44,35
|50,55 / 51,20
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,75 / 44,35
|50,10 / 51,10
|58,30 / 59,1716
|11,85 / 12,40
|55,50 / 56,5163
|
ПУМБ
|43,90 / 44,50
|50,40 / 51,10
|57,80 / 59,20
|11,65 / 11,95
|-
|
monobank
|43,97 / 44,44
|50,33 / 51,03
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,90 / 44,30
|50,40 / 51,30
|56,50 / 60,00
|11,40 / 12,20
|53,50 / 57,20
|
OTP Bank
|43,90 / 44,55
|50,50 / 51,50
|-
|-
|56,00 / 57,00
|
Укрсиббанк
|43,85 / 44,45
|50,30 / 51,40
|57,50 / 59,90
|-
|55,10 / 57,10
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0