Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Станіслав Старостенко зауважив, що війна в Україні досі триває
фото: stas.starostenko/Тhreads

Дружина Станіслава Старостенко розповідає про службу свого чоловіка у соцмережах

Українець Станіслав Старостенко, який став героєм мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні!» долучився до ЗСУ. Військовий розповів, де нині проходить службу та закликав українців допомагати армії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Станіслава Старостенко у Тhreads.

У мережі знову заговорили про вірусне відео, яке облетіло інтернет на початку повномасштабного вторгнення. На ньому українець підійшов до репортерів ізраїльського телебачення та заявив, що треба не говорити, а діяти – допомагати Україні. Також чоловік сказав у прямому етері, що він записався до тероборони, щоб «знищувати росіян». Через нову хвилю популярності відео зі Станіславом Старостенко, він вирішив розповісти про своє життя та створив аккаунт у соцмережі Тhreads.

Станіслав Старостенко, який став героєм мему, служить в ЗСУ
Станіслав Старостенко, який став героєм мему, служить в ЗСУ
фото: stas.starostenko/Тhreads

Станіслав Старостенко наразі служить у другому штурмовому батальйону п'ятої окремої штурмової бригади. «Раз пішла така жара – давайте знайомитися. Я Стас, позивний Юрист . Це відео ви десь бачили, це 2022 й рік. Тепер буду вам показувати тут чим живе військо і наш підрозділ зараз. Буду вдячний за допомогу на закриття наших поточних потреб», – написав військовий.

Також він пообіцяв показувати на новому акаунті життя військових, складнощі та здобутки війська. Станіслав Старостенко також вкотре нагадав, що війна в Україні не закінчилася й досі триває.

Не надо спорить, ребята, нада помагать Украине!

Також життям Станіслава Старостенко на службі в ЗСУ ділиться його дружина у соцмережі Тhreads. Жінка ділиться військовими зборами для батальйона чоловіка та розповідає цікаві факти про нього і його службу.

Раніше «Главком» писав про те, що герой відомого мему «побацим-побацим» Іван наразі служить у лавах ЗСУ, на посаді навідника у 33 окремій механізованій бригаді.  Побратими військового розповідають, що Іван у 2014 закінчив школу, а коли виповнилося 18 пішов воювати:

Читайте також:

Теги: ЗСУ військові мем

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка передавала ворогу дані про розташування особового складу ЗСУ
Агентку ФСБ засуджено до 15 років за передавання даних про стратегічні локації Запоріжжя
30 грудня, 2025, 17:24
Міністр оборони Британії повідомив про виділення фінансування для військових
Британія готує війська до розгортання в Україні: виділено £200 млн на модернізацію та захист
10 сiчня, 11:02
Військова техніка та тисячі додаткових військовослужбовців прибуватимуть на Близький Схід протягом найближчих днів і тижнів
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News
16 сiчня, 03:28
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
1 сiчня, 14:07
Командир РДК Капустін подякував своїм прихильникам
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»
4 сiчня, 12:59
Речник Угруповання об'єднаних сил називає ситуацію в Куп’янську позитивною
Скільки окупантів залишилося в Куп’янську? Дані Сил оборони
4 сiчня, 11:11
26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг
Полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії
11 сiчня, 20:15
Боєць «Мук» розповів про нав’язливу допомогу психологів після полону
«Може досить?» Військовий, який був у полоні росіян, поскаржився на психологів
Сьогодні, 15:30
У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зазнали пошкоджень внаслідок чергової масованої атаки російських військ
Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер
Сьогодні, 18:43

Суспільство

Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
20 років тому Україна знищила останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
20 років тому Україна знищила останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua