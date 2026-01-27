Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)

Дружина Станіслава Старостенко розповідає про службу свого чоловіка у соцмережах

Українець Станіслав Старостенко, який став героєм мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні!» долучився до ЗСУ. Військовий розповів, де нині проходить службу та закликав українців допомагати армії. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Станіслава Старостенко у Тhreads.

У мережі знову заговорили про вірусне відео, яке облетіло інтернет на початку повномасштабного вторгнення. На ньому українець підійшов до репортерів ізраїльського телебачення та заявив, що треба не говорити, а діяти – допомагати Україні. Також чоловік сказав у прямому етері, що він записався до тероборони, щоб «знищувати росіян». Через нову хвилю популярності відео зі Станіславом Старостенко, він вирішив розповісти про своє життя та створив аккаунт у соцмережі Тhreads.

Станіслав Старостенко, який став героєм мему, служить в ЗСУ фото: stas.starostenko/Тhreads

Станіслав Старостенко наразі служить у другому штурмовому батальйону п'ятої окремої штурмової бригади. «Раз пішла така жара – давайте знайомитися. Я Стас, позивний Юрист . Це відео ви десь бачили, це 2022 й рік. Тепер буду вам показувати тут чим живе військо і наш підрозділ зараз. Буду вдячний за допомогу на закриття наших поточних потреб», – написав військовий.

Також він пообіцяв показувати на новому акаунті життя військових, складнощі та здобутки війська. Станіслав Старостенко також вкотре нагадав, що війна в Україні не закінчилася й досі триває.

Не надо спорить, ребята, нада помагать Украине!

Також життям Станіслава Старостенко на службі в ЗСУ ділиться його дружина у соцмережі Тhreads. Жінка ділиться військовими зборами для батальйона чоловіка та розповідає цікаві факти про нього і його службу.

Раніше «Главком» писав про те, що герой відомого мему «побацим-побацим» Іван наразі служить у лавах ЗСУ, на посаді навідника у 33 окремій механізованій бригаді. Побратими військового розповідають, що Іван у 2014 закінчив школу, а коли виповнилося 18 пішов воювати: