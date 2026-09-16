Оренда квартир в Луцьку: ціни у вересні 2026 року

Обстріли столиці та наплив студентів підняли вартість оренди в Луцьку до історичного максимуму

Ринок оренди нерухомості в Луцьку демонструє суттєве зростання цін, середні показники суттєво зросли. «Главком» проаналізував статистику та дослідив реальні пропозиції в базах оголошень – від найбільш доступних варіантів у старому фонді до преміумкласу, а також дізнався реальну ситуацію від провідних рієлторів.

Що відбувається на ринку оренди

Через активізацію ворожих обстрілів Києва значно збільшився потік людей, які шукають безпечніші регіони. Це спровокувало різке зростання попиту на житло в Луцьку, що безпосередньо вплинуло на вартість оренди.

«Хороші варіанти нерухомості почали стрімко дорожчати. Часто ціни є відверто завищеними та неадекватними, адже вони підігріті критичною ситуацією в країні. Коли власники консультуються з рієлторами, вартість удається втримати в межах норми. Проте самостійно орендодавці часто виставляють захмарні цінники», – зазначає луцька рієлторка Анна Поп.

Додатково оренду восени підігріває традиційний фактор – початок навчального року та наплив студентів.

Фахівчиня підкреслює, що найбільший попит мають квартири із сучасним ремонтом. Водночас житло зі застарілим, «радянським» інтер'єром втрачає популярність: двокімнатні квартири без сучасного ремонту в районі 18 тис. грн просто «висять» в оголошеннях і не знаходять орендарів.

«Я вже не знаю, куди ще можуть рости ціни. Також наразі є величезний дефіцит на приватні будинки, яких на ринку вкрай мало. Так само рідко з'являються вільні квартири з якісним сучасним ремонтом», – додає експертка.

За словами Анни Поп, одноднокімнатні квартири за 10 тис. грн наразі є величезною рідкістю: «Середня вартість «однокімнатної квартири з базовим ремонтом становить близько 13 тис. грн. Оренда в новобудовах стартує від 15 тис. грн і вище».

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Луцьк переживає будівельний бум, де стрімке зростання темпів будівництва супроводжується активним попитом інвесторів на сучасні новобудови фото: glavcom.ua

Про що свідчить статистика ЛУН

Офіційні дані ЛУН станом на 26 серпня 2026 року показують, що ринок оренди в Луцьку зафіксував історичний максимум. Платформа ще не оновила статистику за вересень, проте серпневі цифри чітко демонструють аномальне вирівнювання цін.

Кількість кімнат більше не впливає на ціну: компактне житло через шалений попит наздогнало і навіть перегнало за вартістю великі площі.

Стрімкий стрибок цін розпочався на початку 2026 року. Якщо протягом минулого року ціни стабільно трималися в межах 13 000 – 16 000 грн, то за останні три роки – порівняно з літом 2023-го – оренда в Луцьку подорожчала майже на 80%.

Медіанні ціни оренди квартир графіка: ЛУН

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир у Луцьку

Найбільше оголошень на ринку виставлено за ціною від 19 тис. до 22 тис. грн. Другим за популярністю є середній сегмент із цінником близько 17 тис. грн. Найдешевші варіанти до 10 тис. грн стали величезною рідкістю і майже зникли.

Найбільш поширена ціна однокімнатної квартири графіка: ЛУН

Актуальний вибір та доступні варіанти однокімнатного житла

Єдиним доступним варіантом на ЛУН за найнижчою ціною є однокімнатна квартира за 9 тис. грн (без комісії) площею 32 кв. м із застарілим радянським інтер'єром і мінімальними зручностями. Наступний ціновий щабель економкласу починається вже від 12 тис. грн– таке житло пропонують на околиці міста в районі залізничного вокзалу.

Водночас квартири за 16 тис. грн показують найкраще співвідношення ціни та якості. За цю суму орендарі отримують просторе житло з повноцінною площею (44–48 кв. м), сучасними охайними кухнями та якісним ремонтом. Обидва варіанти розташовані у популярних та зручних передмістях, які фактично є частиною міста.

Найдорожче однокімнатне житло у Луцьку, яке є на ринку, коштує понад 31 тис. грн. Така висока ціна обумовлена елітними локаціями міста та ближнього передмістя. Попри солідний цінник, ці квартири є досить малими – їхня площа становить усього від 41 до 46 кв. м. За ці кошти орендарі отримують дизайнерський ремонт, перше заселення, дорогі меблі, а також обов'язкову наявність облаштованого укриття в будинку.

Скільки коштують найдешевші двокімнатні квартири у Луцьку

Найбільше оголошень на ринку виставлено за ціною від 15 тис. до 16 тис. грн. Другим за популярністю є дорожчий сегмент із цінником від 22 тис. до 24 тис. грн. Найдешевші варіанти до 11 тис. грн стали величезною рідкістю і майже зникли. Елітні варіанти вартістю понад 31 тис. грн зустрічаються вкрай рідко і є поодинокими пропозиціями.

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатної квартири графіка ЛУН

Актуальний вибір та доступні варіанти двохкімнатного житла

Двокімнатне житло у Луцьку можна знайти і за 10 тис. грн. Проте це варіанти площею 48–50 кв. м (наприклад, на проспекті Молоді чи вулиці Є. Коновальця) із відверто застарілим радянським інтер'єром та старими меблями. Крім того, власники часто висувають жорсткі обмеження – наприклад, шукають лише одну дівчину без тварин.

За 16 тис. грн можна зняти компактну квартиру на 40 кв. м у самому центрі міста з акуратним ремонтом. За 18 тис. грн біля вокзалу пропонують просторе житло на 55 кв. м із сучасним світлим євроремонтом та новою технікою.

Найдорожчий сегмент двокімнатних квартир у Луцьку стартує від 45 тис. грн до майже 50 тис. грн. За ці гроші пропонують величезне елітне житло площею від 77 до 108 кв. м у престижних локаціях (наприклад, центр міста, Театральна площа, ЖК «Яровиця» або 55-й мікрорайон). Орендарі отримують дизайнерський ремонт, преміальну побутову техніку, а також наявність облаштованого укриття в будинку.

Скільки коштують трикімнатні квартири у Луцьку

Найбільше оголошень на ринку виставлено за ціною від 34 тис. до 36 тис. грн. Другим за популярністю є дешевший сегмент із цінником близько 17 тис. грн. Найдешевші варіанти вартістю до 16 тис. грн повністю відсутні на ринку. Елітні об'єкти з ціною від 40 тис. грн і вище залишаються одиничними пропозиціями.

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатної квартири графіка: ЛУН

Актуальний вибір та доступні варіанти трикімнатного житла

У сегменті трикімнатних квартир найдешевші варіанти в Луцьку стартують від 15-16 тис. грн. При цьому такий преміальний сегмент є абсолютним дефіцитом – на все місто доступно всього трохи більше 20 пропозицій.



За 15 тис. грн можна зняти квартиру на 56 кв. м із застарілим ремонтом. За 16 тис. гр доступна квартира на 68 кв. м, але із радянським паркетом та старими меблями.

Трохи дорожче, у діапазоні 17–19 тис. грн, умови стають значно комфортнішими. Орендарі отримують житло площею 60–64 кв. м у спальних районах біля Північного ринку (на вулицях Конякіна чи Захисників України). Тут пропонують охайний ремонт та класичні кухні.

Найдорожчі трикімнатні квартири в Луцьку коштують у районі 38 – 40 тис. грн. Найвища ціна обумовлена престижним розташуванням у центрі міста (район Театральної площі) та великою площею від 84 до 100 кв. м. За ці гроші орендарі отримують дизайнерський ремонт та дорогі меблі. Як приклад – елітні варіанти в ЖК «Яровиця» (де додатково є облаштоване укриття) або видові квартири від власників на Набережній вулиці.

Підсумок «Главкома» щодо ситуації на ринку оренди житла в Луцьку:

хвиля переселенців через обстріли столиці та початок студентського сезону спровокували потужний ажіотаж у місті;

власники нерухомості стрімко підняли цінники до історичного максимуму;

найдешевші пропозиції у межах 10 тис. грн наразі практично повністю вимиті з ринку;

основний масив однокімнатних квартир змістився у досить дорогий сегмент;

серед двокімнатного житла найпопулярнішим лишається варіант за 15–16 тис.грн;

трикімнатні квартири остаточно перейшли у категорію преміуму з піковими цінами від 34 до 36 тис. грн;

у місті фіксують гострий дефіцит приватних будинків та об'єктів із сучасним якісним ремонтом.

Нагадаємо, «Главком» писав, що ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум.

Також у Вінниці зараз дуже високий попит на орендоване житло. Найактивніше квартири шукають переселенці з прифронтових міст, студенти та люди, які приїжджають до міста через роботу. Водночас найбільше проблем виникає з пошуком бюджетних варіантів – їх на ринку бракує.

Оренда квартир у Рівному за останній місяць подорожчала. Найбільше бракує недорогих квартир – хороші варіанти за доступною ціною можуть забрати за кілька годин.