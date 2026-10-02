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Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми
Оренда житла в Ужгороді залишається однією з найдорожчих серед українських міст
фото: з відкритих джерел

Користувачі пропонують різні способи зробити житло доступнішим – від зміни оподаткування до розвитку соціальної оренди

Висока вартість оренди в Ужгороді спричинила дискусію про те, як зробити житло доступнішим. «Главком» зібрав думки користувачів у мережі щодо податків на нерухомість, соціальної оренди та можливого впливу таких заходів на ціни.

Приводом для обговорення став допис економіста Юрія Гайдая у Facebook про вартість оренди житла в Ужгороді. Він звернув увагу на значну різницю між попитом і пропозицією та висловив думку, що держава не має регулювати ціни на оренду. Натомість економіст запропонував ефективніше оподатковувати нерухомість.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 1
скриншот facebook

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі запропонували різні способи вирішення проблеми. Один із них виступив за прогресивне оподаткування нерухомості. Інший зауважив, що додатковий податок власники можуть просто закласти у вартість оренди. Також лунали пропозиції розвивати соціальну оренду, будувати житло для ВПО та краще адмініструвати вже наявні податки.

Окремо учасники дискусії звернули увагу на роль рієлторів та додаткові витрати орендарів. Зокрема, йшлося про необхідність одразу сплачувати перший і останній місяці оренди та комісію посереднику.

Один із користувачів зауважив, що додатковий податок на нерухомість власники можуть просто закласти у вартість оренди.

«Для решти податок на актив ймовірно буде перенесений у вартість оренди, що, парадоксально, не покращить, а погіршить доступність», – написав він.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 2
скриншот facebook

Також коментатор звернув увагу на складність визначення фактично порожніх квартир. Серед можливих проблем він назвав, зокрема, фіктивну реєстрацію людей у житлі.

Інший учасник дискусії зазначив, що в Україні вже є проблема з адмініструванням податків з оренди: за його словами, квартири здаються сотнями тисяч, тоді як податки сплачуються лише з невеликої частини таких доходів.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 3
скриншот facebook

Ще один користувач запропонував почати з перевірки походження коштів, за які купується нерухомість, та податкових декларацій власників.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 4
скриншот facebook

Деякі коментарі були доволі емоційними. Один із користувачів іронічно припустив, що через високі ціни «всі інвестори і гроші світу поллються в Ужгород», а місто може перетворитися на новий центр забудови.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 5
скриншот facebook

Інший коментатор поставив під сумнів можливість прозорого оподаткування нерухомості, заявивши, що «цей «ринок» викривлений «шаленими грошима». Водночас він висловив припущення про велику кількість квартир у власності представників різних владних та впливових груп.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 6
скриншот facebook

Частина коментаторів вважає, що держава має збільшувати пропозицію житла, а не втручатися безпосередньо у ціни. Зокрема, один із користувачів запропонував будувати житло для ВПО.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 7
скриншот facebook

Інший учасник дискусії виступив за програми соціальної оренди. Він також припустив, що за певних обставин можливе обмежене регулювання цін, наприклад через додаткове оподаткування житла, яке здають дорожче за визначений рівень.

Водночас коментатори звернули увагу на інвестиційний попит на нерухомість. Один із користувачів зазначив, що квартири та таунхауси в регіоні роками рекламувалися як інвестиції, і нинішня ситуація може бути одним із наслідків такого підходу.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 8
скриншот facebook

Інші зауважили, що найдорожчі пропозиції не обов'язково відображають весь ринок. Зокрема, йшлося про нові квартири з дизайнерським ремонтом, тоді як на вторинному ринку можна знайти дешевші варіанти.

Окремо в коментарях обговорювали суму, яку орендарю доводиться сплатити ще до заселення.

Один із користувачів зазначив, що зазвичай потрібно віддати гроші за перший і останній місяці проживання, а також 100% вартості місячної оренди рієлтору.

«Щоб зняти хату з об'яви, треба відразу 6к вивалити», – написав коментатор, маючи на увазі квартиру з орендною платою $2 тис.

Водночас інші користувачі зауважили, що така практика існувала у великих містах і раніше та не є специфічною лише для Ужгорода.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 9
скриншот facebook

Тим часом у мережі поширюють жарт про фільм Квентіна Тарантіно «Чотири кімнати», який нібито «зняли за $4 млн». Користувачі порівнюють цю суму з цінами на оренду в Ужгороді: мовляв, за такі гроші там можна було б зняти максимум дві квартири.

Ужгород б’є рекорди за цінами на оренду: бурхлива реакція соцмереж та меми фото 10
скриншот facebook

Оренда в Ужгороді різко подорожчала

У вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становила 31,4 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 51%, а лише за останній місяць – на 16,7%.

На OLX також представлено чимало пропозицій оренди житла в Ужгороді - від невеликих квартир до просторих помешкань із високою вартістю оренди
На OLX також представлено чимало пропозицій оренди житла в Ужгороді - від невеликих квартир до просторих помешкань із високою вартістю оренди
скриншот сайту olx.ua

За словами голови Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Романа Перегинця, оренда однокімнатної квартири в місті стартує приблизно від 18 тис. грн на місяць, двокімнатної – від 31 тис. грн. Окремі двокімнатні помешкання коштують до 67 тис. грн на місяць, а трикімнатні – від 45 тис. грн.

На ЛУН є пропозиції оренди двокімнатних квартир в Ужгороді вартістю $2 тис. на місяць
На ЛУН є пропозиції оренди двокімнатних квартир в Ужгороді вартістю $2 тис. на місяць
скриншот ЛУН

Експерт пов'язує високий попит, зокрема, з новою хвилею внутрішньої міграції та недостатньою кількістю вільного житла. За даними ЛУН, пропозиція однокімнатних квартир також переважно зосереджена у ціновому діапазоні 25-35 тис. грн, тоді як дешевших варіантів значно менше.

Нагадаємо, «Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит.

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Теги: оренда Ужгород житло

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