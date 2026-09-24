Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Попит на оренду квартир у Миколаєві перевищує пропозицію
колаж: glavcom.ua

Найпростіший варіант однокімнатної квартири можна знайти за 6–7 тис. грн

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві зараз у середньому коштує близько 10 тис. грн на місяць. Житло без ремонту можна знайти за 6–7 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Миколаєві у вересні 2026 року».

Голова Миколаївського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Тимур Снітко розповідає, що двокімнатні квартири залежно від стану здають у середньому за 12–13 тис. грн, трикімнатні – за 14–15 тис. грн на місяць. Водночас окремі квартири на ринку коштують 20–25 тис. грн.

Снітко підкреслив, що ринок оренди в Миколаєві перегрітий: охочих зняти житло значно більше, ніж вільних площ. Найважче зараз знайти приватний будинок – вони у найбільшому дефіциті. За словами рієлтора, їхня оренда може сягати $1 тис. на місяць, або близько 45 тис. грн.

При цьому взимку зниження цін на оренду житла фахівець не очікує. «Не бачу тенденції», – зазначив Снітко.

Раніше «Главком» писав, що у вересні у Харкові різко зріс попит на оренду житла. За останній рік вартість квартир у місті в окремих сегментах зросла вдвічі, а вільні помешкання можуть знайти орендарів за один-два дні. 

Навпаки в Києві. Зазвичай восени попит на оренду квартир у столиці зростає – починається навчальний рік. Але цього разу звичного ажіотажу немає. Через постійні масовані обстріли столиці орендарі стали обережнішими: вибирають житло не просто за районом, а за тим, чи є поруч укриття.

Читайте також:

Теги: Миколаїв квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія PepsiCo на Миколаївщині потрапила під удар окупантів
Росія завдала удару по заводу PepsiCo на Миколаївщині
31 серпня, 00:48
Ціни на квартири у Миколаєві залишаються одними з найнижчих в Україні
Від п'яти тисяч доларів за однокімнатну квартиру. Скільки коштує житло у Миколаєві
24 серпня, 14:21
Ситуація на фронті 8 вересня
205 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 вересня 2026
8 вересня, 22:20
Наслідки російської атаки на Миколаївщину
Росія масовано атакувала Миколаївщину: є загибла та постраждалі
9 вересня, 08:48
На місці влучання виникла пожежа
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі
9 вересня, 17:29
Ситуація на фронті 14 вересня
225 боїв за добу: лінія фронту станом на 14 вересня 2026
14 вересня, 22:27
Ситуація на фронті 15 вересня
219 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 вересня 2026
15 вересня, 22:20
Ситуація на фронті 21 вересня
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 21 вересня 2026
21 вересня, 22:20
Оселя загальною площею 25 кв. м розташована на четвертому поверсі дев’ятиповерхового цегляного будинку 1980 року будівництва
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 5 тис. грн на Новій Дарниці
21 вересня, 17:51

Особисті фінанси

Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні дорожчає молочна продукція
В Україні дорожчає молочна продукція
Ціна газу для населення зросте. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки
Ціна газу для населення зросте. Мінфін оприлюднив прогноз на два роки
До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати
До 570 грн щомісяця: названо категорію пенсіонерів, які можуть отримати доплати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua