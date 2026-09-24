Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години

Найпростіший варіант однокімнатної квартири можна знайти за 6–7 тис. грн

Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві зараз у середньому коштує близько 10 тис. грн на місяць. Житло без ремонту можна знайти за 6–7 тис. грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Миколаєві у вересні 2026 року».

Голова Миколаївського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Тимур Снітко розповідає, що двокімнатні квартири залежно від стану здають у середньому за 12–13 тис. грн, трикімнатні – за 14–15 тис. грн на місяць. Водночас окремі квартири на ринку коштують 20–25 тис. грн.

Снітко підкреслив, що ринок оренди в Миколаєві перегрітий: охочих зняти житло значно більше, ніж вільних площ. Найважче зараз знайти приватний будинок – вони у найбільшому дефіциті. За словами рієлтора, їхня оренда може сягати $1 тис. на місяць, або близько 45 тис. грн.

При цьому взимку зниження цін на оренду житла фахівець не очікує. «Не бачу тенденції», – зазначив Снітко.

Раніше «Главком» писав, що у вересні у Харкові різко зріс попит на оренду житла. За останній рік вартість квартир у місті в окремих сегментах зросла вдвічі, а вільні помешкання можуть знайти орендарів за один-два дні.

Навпаки в Києві. Зазвичай восени попит на оренду квартир у столиці зростає – починається навчальний рік. Але цього разу звичного ажіотажу немає. Через постійні масовані обстріли столиці орендарі стали обережнішими: вибирають житло не просто за районом, а за тим, чи є поруч укриття.