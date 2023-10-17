Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності
фото з відкритих джерел

Матеріальну допомогу надають мешканкам Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей

Щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

Кому надається грошова допомога

Матеріальну допомогу надають мешканкам до 15 листопада 2023 року з чотирьох областей України:

  • Харківської;
  • Запорізької;
  • Херсонської;
  • Миколаївської.

Отримати допомогу можуть жінки з вагітністю 28 тижнів і більше або ті, хто вже народив не більше, ніж шість тижнів тому.

Гроші виплачуються на банківський IBAN-рахунок у гривневому еквіваленті, що дорівнює $200.

Як отримати фінансову допомогу

Щоб подати заявку на отримання одноразової виплати потрібно зареєструватися за посиланням.

До анкети знадобиться додати такі копії документів:

  • ІПН;
  • паспорт – перша сторінка або ID-картка;
  • свідоцтво про народження дитини або сторінки першого та останнього візиту з обмінної картки;
  • довідка, що підтверджує статус (інвалідність, ВПО тощо).

Далі агенти UNFPA зв'яжуться та уточнять решту питань. 

Організатори наголошують, що грошову допомогу буде виплачено через кілька тижнів після того, як реєстрацію буде закрито.

Нагадаємо, естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей.

Читайте також: ООН надасть українцям адресну допомогу на понад $120 млн: хто може розраховувати на гроші
Теги: вагітність гроші соцвиплати мама дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житло обійдеться новому власнику у $17 тис
Найменша квартира, яка виставлена на продаж у Києві: ціна і фото
10 жовтня, 17:08
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
2 жовтня, 14:58
Росіяни проводили нараду, де поцікавилися, куди витрачалися всі кошти
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
1 жовтня, 00:28
У поточному році прийнято рішення про виділення 5,5 млрд грн на придбання житла
Військовим видаватимуть гроші на придбання власного житла
29 вересня, 19:34
У «справі Оксани Марченко» четверо фігурантів: окрім самої теледіви, двоє її директорів та довірена особа сім’ї
Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна Справа Медведчука
27 вересня, 10:00
З вікон помешкання відкривається неймовірний вид на Дніпро, Печерську Лавру та парк Слави
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську
25 вересня, 18:22
Роман Абрамович вирішив жити у Туреччині
Підсанкційний олігарх Абрамович купив маєток турецького сектанта – ЗМІ
20 вересня, 09:12
Після звинувачень у насильстві ексдружина Войтенка зробила нову заяву
Після звинувачень у насильстві ексдружина Войтенка зробила нову заяву
19 вересня, 20:01
Влада хоче, щоб люди повертались і знали, що можуть розраховувати на допомогу
Кабмін розповів, які виплати отримають біженці після повернення до України
19 вересня, 15:09

Особисті фінанси

Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше
В Україні зросла кількість боржників: в яких категоріях найбільше
Безробітним підвищено виплати з жовтня: актуальні суми
Безробітним підвищено виплати з жовтня: актуальні суми
Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні
Нацбанк назвав найпопулярнішу банкноту в Україні
Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри
Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри
Як змінився добробут українців під час війни: соцопитування зафіксувало тенденцію
Як змінився добробут українців під час війни: соцопитування зафіксувало тенденцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?
19K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
15K
Російські пабліки повідомляють про смерть Сергія Сивохо
12K
Біженці з України масово переїжджають в одну із скандинавських країн
12K
Близькі Сергія Сивохо повідомили про його смерть
6559
Польща після виборів. Нова політична реальність

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту