Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати

Матеріальну допомогу надають мешканкам Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей

Щоб допомогти українським жінкам, які збираються або щойно стали мамами, Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA), спільно з Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги, створив програму з виплат одноразової фінансової допомоги. Виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

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Кому надається грошова допомога

Матеріальну допомогу надають мешканкам до 15 листопада 2023 року з чотирьох областей України:

Харківської;

Запорізької;

Херсонської;

Миколаївської.

Отримати допомогу можуть жінки з вагітністю 28 тижнів і більше або ті, хто вже народив не більше, ніж шість тижнів тому.

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Гроші виплачуються на банківський IBAN-рахунок у гривневому еквіваленті, що дорівнює $200.

Як отримати фінансову допомогу

Щоб подати заявку на отримання одноразової виплати потрібно зареєструватися за посиланням.

До анкети знадобиться додати такі копії документів:

ІПН;

паспорт – перша сторінка або ID-картка;

свідоцтво про народження дитини або сторінки першого та останнього візиту з обмінної картки;

довідка, що підтверджує статус (інвалідність, ВПО тощо).

Далі агенти UNFPA зв'яжуться та уточнять решту питань.

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Організатори наголошують, що грошову допомогу буде виплачено через кілька тижнів після того, як реєстрацію буде закрито.

Нагадаємо, естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей.