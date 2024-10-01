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Механізм економічного бронювання викликає нерозуміння з боку військових – Марченко

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Механізм економічного бронювання викликає нерозуміння з боку військових – Марченко
Міністр нагадав, що механізм бронювання у країні існує, і заброньовано вже мільйон чоловіків
фото з відкритих джерел

Механізм економічного бронювання не має підтримки у військових – міністр

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, ідея економічного бронювання досі дискутується через свою складність, адже цей механізм викликає нерозуміння з боку військових.

«Коли ви спілкуєтесь із військовими, ви їх ніколи не переконаєте, що це потрібно робити. Ніколи. Вони кажуть: давайте ми теж зараз 35 тисяч заплатимо і підемо трошки відпочинемо. І на це питання я не знаю відповіді», – зазначив Марченко.

Водночас міністр нагадав, що механізм бронювання у країні існує, і заброньовано вже мільйон чоловіків.

«Тому якби був дійсно прозорий спосіб, коли ти платиш податки, реєструєшся, і це тобі дозволяє як мінімум бути гарантованим, що тебе не спіймають, відразу не «запакують» і не відправлять кудись без твого відома, було б краще», – додав він.

Нагадаємо: ідея про «економічне бронювання», яка передбачає бронювання тільки для українців з високими зарплатами, викликала хвилю критики серед військових, експертів і населення, і в Офісі президента відмовилися від цієї ідеї. Але потім окремі чиновники все ж повернулися до неї, і продовжують її лобіювати.

Натомість військові кажуть, що це розколе українське суспільство, адже війна одна для всіх, а не «тільки для бідних». У свою чергу економісти заявляють, що сама ідея бронювання полягає не у тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Теги: українці Україна війна податки військові

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