Нацбанк планує спростити обмін пошкоджених банкнот гривні

Спрощення обміну може торкнутися банкнот, постраждалих від нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження

Нацбанк хоче спростити порядок обміну банкнот гривні, для чого виставив для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну національної валюти України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Це пов’язано з необхідністю приведення окремих вимог Правил у відповідність до норм закону «Про Національний банк України», що набрали чинності з 1 січня 2024 року. У зв’язку з цим передбачається:

спростити порядок обміну Нацбанком банкнот, які втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, іншого нещасного випадку чи стихії, а також побутового пошкодження;

уточнити вимоги щодо дій з банкнотами, пошкодженими під час надзвичайного режиму. НБУ має здійснювати обмін банкнот, визнаних пошкодженими під час надзвичайного режиму, за результатами проведених досліджень, на підставі рішення чи ухвали суду.

Раніше Нацбанк зобов'язав уповноважені банки приймати у населення значно пошкоджені банкноти гривні. Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, заявив, що для відшкодування важливо, щоб зберіглося не менше 55% купюри.

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Як повідомив Строчков, інструктивний документ НБУ вимагає від заявника надання довідки про пожежу або інший нещасний випадок. «Але бувають ситуації, коли достатньо заяви людини, у якій вона самостійно описує обставини пошкодження грошей», – додав він.

Нагадаємо, Національний банк України скасував усі обмеження для банків та інших фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. За оцінками регулятора, скасування обмежень сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.