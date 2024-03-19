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Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 39 грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацбанк вперше підняв офіційний курс долара вище 39 грн
Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за $1
фото з відкритих джерел

Попередній максимум курсу долара було зафіксовано вчора, 19 березня

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн за $1 (+0,1594 грн).

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за $1
Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на рівні 39,1338 грн за $1
скріншот

Попередній максимум було зафіксовано лише 19 березня – 38,9744 грн за $1.

Курс євро становитиме 42,4641 грн за 1 євро (+0,0171 грн), що також є максимумом. Попередній рекорд був 19 березня – 42,447 грн.

Попередній максимум було зафіксовано вчора, 19 березня
Попередній максимум було зафіксовано вчора, 19 березня
скріншот

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 коп. до 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 коп. до 39,15-39,17 грн/долар
На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 коп. до 39,15-39,17 грн/долар
скріншот

На готівковому ринку курс зріс на 5 коп. до 39,20 грн/долар.

Як повідомлялося, у 2024 році курс долара до гривні коливатиметься залежно від ринкових умов та сезонності. При цьому Національний банк України обіцяє забезпечити курсову стійкість та привабливість гривні, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Раніше біткоїн ненадовго піднявся до рекордного рівня, перевищивши $70 тис., оскільки попит інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США досі зростає.

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Теги: валюта курс валют Нацбанк НБУ

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