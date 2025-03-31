Долар дешевшає: курс валют на 31 березня

На сайті НБУ курс долара становить 41,47 грн (-1 коп.)

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 березня: долар подешевшав на 1 копійку, а курс євро залишився незмінним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

На сайті НБУ курс долара становить 41,47 грн (-1 коп.), а євро – 44,74 грн (без змін).

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Курс валют в обмінниках

Долар купують у середньому по: 41, 35 грн, а продають по 41,45 гривні, за даними Мінфіну. Євро купують по 45,00 грн, а продають по 45,20 грн.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.