Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Долар дешевшає: курс валют на 31 березня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Долар дешевшає: курс валют на 31 березня
фото: bank.gov.ua

На сайті НБУ курс долара становить 41,47 грн (-1 коп.)

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 березня: долар подешевшав на 1 копійку, а курс євро залишився незмінним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

На сайті НБУ курс долара становить 41,47 грн (-1 коп.), а євро – 44,74 грн (без змін).

Долар дешевшає: курс валют на 31 березня фото 1
скріншот

Курс валют в обмінниках

Долар купують у середньому по: 41, 35 грн, а продають по 41,45 гривні, за даними Мінфіну.  Євро купують по 45,00 грн, а продають по 45,20 грн. 

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звернення громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Голова комітету Данило Гетманцев звернувся до поліції.

До слова, Національний банк України розглядає можливість зміни головної валюти з долара на євро.

Теги: курс валют валюта НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Турецька ліра впала до рекордного мінімуму
Турецька ліра рекордно обвалилась на тлі політичної нестабільності в країні
20 березня, 03:32
За один долар доведеться віддати понад 41,5 грн
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 19 березня
18 березня, 16:54
За даними НБУ, курс долара зростає третій день поспіль
Долар дорожчає: курс валют від Нацбанку на 13 березня
12 березня, 17:21
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
Валютні резерви України зменшилися за місяць: у чому причина
7 березня, 13:19
Частка розрахунків в євро в імпорті досягла 50%, в експорті – 30%
Нацбанк назвав умову для зміни курсоутворюючої валюти
6 березня, 15:59
Також для посилення привабливості заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики
НБУ підвищив облікову ставку через зростання інфляції
6 березня, 14:36
Курс євро становить 44,24 грн, що на 37 коп. більше, ніж у попередній день
Долар дешевшає: курс валют від НБУ на 6 березня
6 березня, 06:40
Найвищий курс долара США сьогодні, 4 березня, зафіксовано на рівні 41,30/43,00 грн
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
4 березня, 16:33
Людмила Пишна
Конфлікт навколо Art Ukraine Gallery: Пишна подає позов до суду проти Заболотної
28 лютого, 19:09

Особисті фінанси

Долар дешевшає: курс валют на 31 березня
Долар дешевшає: курс валют на 31 березня
Зеленський та його сім’я за рік заробили 15 млн грн
Зеленський та його сім’я за рік заробили 15 млн грн
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)
Шмигаль повідомив, чи підвищиться мінімальна зарплата цьогоріч
Шмигаль повідомив, чи підвищиться мінімальна зарплата цьогоріч
У березні відбудеться перерахунок субсидій: у кого зростуть виплати
У березні відбудеться перерахунок субсидій: у кого зростуть виплати
Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня
Валюта трохи заспокоїлася: скільки коштують долар та євро 26 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 березня: ситуація на фронті
178K
Одіозна російська депутатка і олімпійська чемпіонка заявила, що «не хоче пробувати жити на пенсію»
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 березня 2025
37K
«Українці в Росії – це велика трагедія». Експертка у справах зв'язків з діаспорою пояснила, чому не чути наших співвітчизників у РФ
20K
Скандальний суддя Вовк, звільнений «за статтею», отримав на прощання понад 3,5 млн грн
16K
NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
Вчора, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
Вчора, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23
Росіяни перекидають ППО і РЕБ із Криму на Херсонщину – АТЕШ
29 березня, 09:42

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua