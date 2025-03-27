В Україні стало менше на один банк

Торік єдиний акціонер фінустанови ухвалив рішення про припинення банківської діяльності

Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості з Державного реєстру банків про банк «Портал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що «Портал» став десятим банком, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

За даними НБУ, 16 вересня 2024 року єдиний акціонер ухвалив рішення про припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, а 20 лютого 2025 року банк завершив діяльність.

Станом на 1 лютого банк займав останнє місце за розміром активів – 268 млн грн. У банку не було коштів фізичних та юридичних осіб.

Раніше НБУ у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії у таких банків: Вернум Банк, БМ Банк, ДіВі Банк, «Фінансовий партнер», Апекс-Банк, Промислово-фінансовий банк, Кредит Оптима Банк, «Розрахунковий центр» та Альпарі Банк.

Як відомо, процедура припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи здійснюється відповідно до закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків». Для припинення банківської діяльності банк погоджує з регулятором план та повністю виконує зобов’язання.

Нагадаємо, Національний банк оштрафував чотири банки та попередив Приватбанк про порушення фінмоніторингу. Регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.

До слова, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.