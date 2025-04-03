Чи можна за борги лишитися без електрики? Гендиректор YASNO висвітлив питання

Якщо людина не має коштів для оплати, вона може укласти графік погашення заборгованості

Відключення є крайнім заходом покарання недобросовісних клієнтів

Ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

«Постачальник не вирішує, відключати когось чи ні. Критерії визначені правилами ринку електроенергії», – наголосив Коваленко.

Він зауважив: «Новині, яку сьогодні розносять телеграм-канали – десь 15 місяців». При цьому гендиректор YASNO продемонстрував скриншот з відповідними дописами.

фото: Facebook/Сергій Коваленко

За інформацією Сергія Коваленка, відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг. Без попередження відключення ніколи не відбуваються, наголосив гендиректор YASNO.

Щодо мінімальної для відключення суми, то вона, за словами Коваленка, з точки зору закону може бути будь-якою та за будь-який період, але насамперед йдеться про великі суми та довгі періоди.

Якщо для оплати у людини немає коштів, то компанія YASNO дає можливість укласти графік погашення заборгованості. Це, певною мірою, «добра воля» постачальника, адже він не зобов’язаний цього робити.

«І попри всі ці розмаїття можливостей, маємо на зараз майже 1,5 млрд грн боргу перед YASNO», – зауважив Сергій Коваленко. Він підсумував, що до світла треба ставитися «як до товару».

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, до такого кроку уряд вдався через те, що в Україні суттєво збільшилися неплатежі.