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Українці отримають компенсації на майже 1 млн грн за помилково нараховану комуналку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українці отримають компенсації на майже 1 млн грн за помилково нараховану комуналку
Унаслідок неправильних нарахувань комунальних платежів споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн
фото: Depositphotos

Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг

З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. У 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За результатами перевірок було накладено 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, видано 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн. Також 26 посадових осіб оштрафовано на 46,1 тис. грн.

Як відомо, у квітні 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг. Протягом 2024 року було проведено 241 перевірку, за результатами яких застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 3,7 млн грн

Відповідно до рішень та приписів зобовʼязано повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів планових та затверджених тарифів вдалося запобігти обрахуванню українців на загальну суму 12,7 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін на сьогодні не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію.

До слова, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%.

Як повідомлялося, будинки на електричному опаленні опинилися цього опалювального сезону перед значним викликом. Мало того, що під час відключень електроенергії житло неможливо обігріти, так ще й платіжки значно зросли через подорожчання електроенергії для побутових споживачів.

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Теги: Держпродспоживслужба комуналка

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